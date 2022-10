CARA MELONI! SI MA, NON SI DICE,E METTERE LE MANI AVANTI, ANCORA PRIMA DI PARTIRE, VUOL DIRA NON SAPER COSA FARE,COMUNQUE . DA NOI AVRAI “OPPOSIZIONE DURA MA CIVILE” QUANTO DURERAI? IO PENSO MOLTO POCO.

SI SA, MA NON SI DICE. Più passano i giorni e più diventa chiaro il principale problema politico di Meloni.

Non è Salvini e il Viminale, non sono le turbolenze dentro FI per l’accaparramento delle poltrone migliori, non è far digerire, all’esercito dei suoi a dieta da anni, la scelta di tecnici nei ministeri più delicati.

Il problema principale è che per salvare l’Italia, perché a questo siamo, Meloni deve cambiare totalmente e di corsa linea politica. Sia rispetto ai quattro anni di opposizione, sia a quella della campagna elettorale vittoriosa.

Non c’è cosmetica che tenga per imbellettare la rinuncia alle mille promesse spendaccione, fatte soprattutto dai suoi arrembanti alleati. Non ci sono trucchi contabili da fare, né giochi di prestigio, scioglilingua e one woman show da recitare su qualche palco imbandierato.

Le misure di contenimento dei prezzi, dal gas agli alimentari, di sostegno ai redditi delle famiglie più disagiate e per permettere alle imprese di restare aperte evitando licenziamenti, sono incompatibili coi programmi di governo proposti dalla destra, dal M5S e persino da una parte del PD, che pure si richiamava all’Agenda Draghi. Che è l’unica in grado di limitare i danni.

Per le forze di minoranza il problema è solo decidere il grado di opposizione responsabile da fare.

Per lei, invece, si tratta di riprendere quell’Agenda, con l’handicap di non avere né la competenza per dirigerla, né il prestigio internazionale per fare accettare all’UE e agli investitori internazionali le misure più convenienti per noi. Queste erano le prerogative che facevano di Draghi la nostra arma più forte.

Inutile parlare delle misure tedesche, con le quali la Germania perde la leadership europea e terremota l’UE, perché soprattutto non abbiamo margini per replicarle.

Non li abbiamo perché per decenni, tranne la breve parentesi del governo Renzi, si è preferito spendere e spandere aumentando il deficit per compiacere il popolo votante. Da ultimo le follie del RdC, quota 100 e il bonus 110%. Il punto non erano i principi, ma come si è pensato di attuarli, male, e finanziarli, peggio.

Ora, per tentare di stare al passo, qualcuno si è inventato la parola d’ordine del Recovery Fand Energetico, sulla scorta di quello pandemico, che fu possibile perché tutti i paesi erano nella stessa sofferenza.

Sull’energia la storia ci ha resi diversi e prima di trovare un terreno comune sarà dura.

Politici cialtroni, un fesso qualunque inventa una definizione orecchiabile e tutti ripetono.

Meloni è l’erede di tutte le politiche e le misure sull’energia che, fino ad oggi, ci hanno nuociuto. Dallo stop alle trivelle, fino alle contraddizioni, anche interne al suo partito, sui rigassificatori.

Se vuole guidare l’Italia con qualche possibilità di riuscita, innanzitutto per il Paese, deve cambiare radicalmente politica, programmi e relazioni internazionali. Cioè provare a fare Draghi il quale, con la sola sua presenza, teneva a freno i nostri competitori, avversari o amici. Che ora tenteranno di mangiarsela.

Lo farà a modo suo, ovviamente, cercando di simulare il cambio di indirizzo, ma non ha altra via d’uscita. Questa è la ragione del suo silenzio, interrotto solo dai richiami alla responsabilità.

C’è solo da sperare che sappia come farlo considerando che, altra differenza con Draghi, la sua maggioranza ha spinte centrifughe più forti di quella precedente e il collante del potere funziona se hai margini economici da usare. Nessuno alleva vacche magre.

Non so se e quanto dovremo essere costretti a toccare dolorosamente il fondo prima che torni Draghi.

Una analisi così chiara non la trovate ancora da nessuna parte. Fa paura solo a pensarla e nessuno la scrive.

Spero di essere smentito, ma per capirlo stavolta basteranno poche settimane.

