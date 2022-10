Addio al Reddito di Cittadinanza, arriva il Reddito di Base: cosa cambia

Una famiglia italiana su 12 era in povertà assoluta prima dell’emergenza delle bollette. Oggi le associazioni che si occupano di volontariato e di terzo settore non riescono nemmeno a calcolare l’entità della povertà assoluta in Italia. L’unica cosa realmente nota è che gli italiani in povertà assoluta sono tantissimi e che con le stangate delle bollette si temono vere e proprie rivolte sociali.

Situazione drammatica e pericolo disordini gravi

La situazione nel nostro paese è assolutamente drammatica e le autorità europee stanno sottolineando come le tensioni in Italia rischiano di essere forti e come la fine del reddito di cittadinanza possa essere un ulteriore elemento di emergenza e di tensione.

Ma proprio in questo periodo esplode la questione del reddito di base universale. Come si sappiamo sul reddito di base universale si è tenuta una grandissima raccolta di firme in ambito europeo. Tanti europei hanno chiesto con forza ai vari governi le istituzioni di un reddito di base garantito a tutti.

Arrivano le forti novità sociali dall’Europa

Con il tracollo dell’economia previsto per i prossimi mesi e con l’inflazione che diventa sempre più drammatica un reddito di base garantito a tutti consentirebbe di evitare tensioni sociali effettivamente destabilizzanti. Effettivamente in tanti paesi europei sono partiti dei progetti di reddito di base universale. Uno di quelli più famosi è proprio quello del Galles che eroga 1.700 al mese a tutti i ragazzi che lascino la casa dei genitori. Ma anche in Italia arriva un progetto sul reddito di base universale. Questo progetto eroga ben 800€ al mese per 12 mesi ma si tratta semplicemente di una lotteria privata. Si chiama ubi for all e chiunque si può scrivere questa lotteria privata per sperare di avere gli 800 euro al mese per 12 mesi.

Una svolta culturale profondissima e che cambia il Paese

Questa lotteria è assolutamente preziosa perché è uno strumento importante per far conoscere il reddito di base in Italia. Secondo molti economisti se la situazione a seguito della stangata delle bollette dovesse realmente precipitare, l’istituzione di un reddito di base universale anche minimo sarebbe una via particolarmente indicata. Il dibattito attorno al reddito di base si fa sempre più intenso e potrebbe essere proprio la terribile mazzata delle bollette a far finalmente partire questa misura sociale tanto richiesta e tanto desiderata. Ricordiamo che anche guru dell’economia come Bill Gates o Elon Musk hanno detto che secondo loro il reddito di base è inevitabile.

