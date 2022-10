Putin userà l’atomica?

Da decenni non eravamo così vicini all’uso in guerra di armi nucleari: rimane improbabile, ma bisogna comunque prendere le minacce di Putin sul serio

Sarebbe interessante avere qualche parere competente sul ruolo delle cerchie di potere politico e militare attorno a Putin. I bottoni non li schiaccia da solo, per portare avanti l’azione bellica è necessaria l’obbedienza di tutta la catena di comando. Ovvio che in vent’anni si è creato una corte di fedeli collaboratori, ma servirebbe che tutti gli apici militari e politici partecipino a un comportamento folle e fallimentare: sembra improbabile. Della possibilità di un rigetto si era parlato all’inizio della guerra, poi però non ho più letto analisi a riguardo. Lo scenario da fine dittatura tramite congiura interna e perdita di consenso popolare sembra possibile, no? C’e da sperarci, almeno.

Pongo anche un’altra domanda: viste le attuali dimostrazioni di inefficienza dell’esercito russo, in che condizioni è l’arsenale nucleare di Putin? E’ efficiente? E’ stato correttamente manutenuto? E’ in grado di essere mobilitato rapidamente ed utilizzato?

Perché leggo che la Russia ha ancora qualche migliaio di testate ma ereditate in gran parte dal periodo sovietico e questo non depone a favore dell’efficienza di questo arsenale (ovviamente presumo che NATO ed USA abbiano informazioni maggiori del sottoscritto e più attendibili in merito).

E ALLORA ! Calma e gesso, non siamo in condizione di fare lezioni di astrofisica. Rimane il fatto che tutti questi sistemi sono in mano all’occidente. Gli USA hanno un sistema doppio di rilevamento sottomarino oceanico a base di boe sonar, hanno da sempre il problema strategico di proteggere la capitale del paese da un colpo diretto, un missile nucleare che parte da un sommergibile nemico penetrato fino alla foce del fiume potomac se non erro, un vero incubo per loro. Hanno poi un sistema satellitare di difesa ed intercetto per aerei potenziato dopo l’11 settembre, un sistema di avviso lancio ICBM dal territorio nemico con rilevamento vampa di accensione, il GPS e sistemi amici come starlink di musk. Avranno anche altra roba che adesso non ricordo. I russi?.be’..i russi…nisba. Hanno ancora qualche vecchio satellite e basta. Ps orbita geostazionaria 36km cioè 36mila metri.trentaseimila km lontano un altro po’ si esce dal sistema solare

PERCIO! Razionalmente usare una bomba nucleare tattica non ha alcun senso. Non dimentichiamoci però che qui abbiamo a che fare con un megalomane ormai staccato dalla realtà. Il tutto sta a vedere quanto la sua catena di comando sarebbe disposta a eseguire: una bomba tattica sarebbe a disposizione del comandante sul terreno, non di un burocrate che preme un pulsante da un bunker, e a mio avviso se Putin desse un ordine del genere rischierebbe seriamente un ammutinamento da parte di un esercito russo non certo soddisfatto e motivato.

Io però ho l’impressione che a forza di parlare di nucleare stiamo perdendo di vista i rischi veri. Ci sono tante decisioni scomposte e tragiche che si possono prendere senza ricorrere alle atomiche, pagandone il relativo prezzo politico. Un bombardamento terroristico su una città (ad esempio Kharkiv, che al momento mi sembra l’unica a portata di aerei che partono dalla Russia), potrebbe fare molte più vittime di una bomba atomica tattica. Radere al suolo una città senza alcun obiettivo preciso, colpire in modo indiscriminato dighe, stazioni, centrali termoelettriche o nucleari…Ci sono purtroppo molte cose che Putin nella sua follia può fare e in parte ha già fatto, prima di passare la “linea rossa”.

PERCHE.Il punto è che Putin non ha più un piano da seguire, ha perso l’iniziativa sul campo in una guerra che lui stesso ha iniziato e sta cercando di reagire agli eventi a mano a mano che si presentano, ma sue opzioni si stanno riducendo. L’offensiva ucraina ha definitivamente dimostrato l’inefficienza delle sue forze convenzionali, che tutto il mondo temeva. La sua risposta è stata a) la mobilitazione, militarmente inutile b) l’inasprimento della retorica antioccidentale e l’annessione del Donbas nel tentativo di presentare la guerra come un’aggressione dell’Occidente alla Russia c) la reiterata minaccia nucleare.

Paradossalmente proprio la debolezza convenzionale delle forze russe aumenta il pericolo di un ricorso a un’arma nucleare, che non sarebbe decisiva sul campo, ma forse nello spaccare il fronte europeo sì. Ne varrebbe la pena? No, perché i paesi “importanti” rimarrebbero coesi e la risposta NATO (convenzionale ma estesa e mirata) danneggerebbe in maniera irreparabile le forze russe in Ucraina. Ma a quel punto si avrebbe la situazione in cui le forze NATO avrebbero colpito direttamente i russi – un conflitto diretto – sia pure in modo convenzionale. I russi potrebbero reagire in modo convenzionale? Ci proverebbero forse, ma abbiamo visto che le loro forze convenzionali sono deboli, la tentazione nucleare sarebbe sempre presente.

Una cosa è certa: la risposta, qualunque sia (militare, diplomatica, economica), deve essere durissima perché comunque creerà un precedente per i prossimi decenni e deve essere chiaro che chi fa scherzi del genere poi ci rimette e parecchio.

Credo che molto si giochi dietro le quinte tra USA, Cina, India. Abbiamo bisogno come non mai di una leadership americana che riesca a fare terra bruciata di fronte a un’eventualità di questo tipo, e che sappia poi comunicare le conseguenze alla Russia con chiarezza e in anticipo. E spero sia già stato fatto.

Putin userà l’atomica? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo