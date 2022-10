Un pezzo della Lega vuole tornare Lega Nord

Dopo il cattivo risultato elettorale, il fondatore del partito Umberto Bossi ha avviato una corrente critica della strategia nazionale di Matteo Salvini

La Lega mi sembra stia cadendo nel pantano stile partito repubblicano americano con Trump, vorrebbero farne a meno ma non hanno nessuno che vada forte almeno quanto lui (per ora) e quindi se lo tengono con i conseguenti malumori.

Dall’altro canto Salvini prende tempo per vedere quanto populismo potrá rilanciare dopo la formazione del nuovo governo per tentare di nuovo il giochetto di fare opposizione stando nella maggioranza.

«Bossi è il politico più acuto della LEGA per essendo stato colpito da un ictus, ha capito che ora la contrapposizione non è più fra destra e sinistra ma siamo tornati allo schema pre-Berlusconi», ha detto Reguzzoni al Corriere della Sera: «la gente che lavora contro quella che non lavora, il Nord produttivo contro il Sud assistenziale. C’è uno spazio politico nuovo che cerca risposte. Bossi l’ha individuato e ce lo indica. Cosa farà Salvini? Non so, ha cambiato idea tante volte» ma. Francamente non vedo alcuno spazio politico nuovo, piuttosto mi sembra si cerchi di riportare il partito a quello che era originariamente, un partito locale che identificava in una parte d’Italia (il sud) la causa dei problemi.

E concentrarsi sulle cose che non funzionano al Sud non vuole dire solo concentrarsi sul capro espiatorio. Vuol dire anche descrivere in quale società si vuole vivere: vogliamo una società in cui con il reddito di cittadinanza si distribuiscono risorse create da chi paga le tasse senza un benché minimo ritorno se non alleviare la povertà ma senza cercare una soluzione ad essa? Questo del RdC è solo un esempio, ce ne sono molti altri.

Con Salvini in realtà la Lega ha cambiato di 180 gradi la propria filosofia: da partito che si rivolgeva a chi orgogliosamente lavorava ed aveva nel lavoro un ideale, chi voleva uno stato funzionante ispirato al Nord Europa, è diventato il partito di chi accusa gli altri dei propri mali e vuole solo soldi senza un domani: è colpa dell’euro, della Merkel, degli immigrati, ecc.

Una tipica retorica “sudista” è sempre stata qualcosa del tipo: “non è colpa nostra se stiamo messi con le pezze al culo, è colpa del Nord, della conquista del Sud da parte dei Savoia, ma lo sapete che al tempo dell’unità d’Italia Napoli era la città più moderna d’Europa, adesso i nostri giovani sono costretti ad emigrare e quindi è il Nord che ci depreda di risorse?” Ora se sostituite le parole “Nord” con “Germania e Francia”, “Savoia” con “Europa” oppure “Euro”, e magari “Napoli” con “Vinci”, (il paese di Leonardo), ecco che ne esce la linea guida della Lega di Salvini: poveraccia, accattona, senza un vero filo logico di critica all’Europa ma solo finalizzata a chiedere soldi che probabilmente non ci meritiamo. La Lega Nord con Salvini è diventata un partito assistenzialista. Da questo punto di vista l’esatto contrario di quello che era prima.

Insomma ancora tenebre per chi sogna di liberarsi dei parassiti, speravo che dopo i vichinghi e l’insensata crociata contro i negri ci potesse essere spazio per qualcosa di meglio ma niente e come diceva uno dei pochi meridionali produttivi: “e io pago!”

