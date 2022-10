Aspettando il governo Meloni. Renzi: basta alibi. Calenda: mette le mani avanti

Tutti in attesa di vedere che cosa, ma soprattutto, quando, Giorgia Meloni ora che il voto è abbondantemente alle spalle. La formazione del governo resta per lei un puzzle di difficile soluzione con le richieste pressanti della Lega che ancora spinge per un ruolo importante per Matteo Salvini, la consapevolezza inoltre della necessità di figure tecniche nei ministeri più pesanti e le ambizioni di Forza Italia. Non accetta veti, ma intanto sa che deve dare delle risppste nel più breve tempo possibile. Intanto duella a distanza con il premier ancora in carica, Mario Draghi, sul Pnrr. “Meloni si lamenta dei ritardi sul Pnrr, assurdo. Cara Giorgia, basta alibi. Non perder tempo. Avuto l’incarico fai il governo in 24h anzichè discutere con Salvini del totoministri e vai tu a Bruxelles al Consiglio Ue il 20/10. Hai fatto cadere Draghi, ora governa tu. Se ti riesce”, scrive su Instagram il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “I ritardi sul Pnrr? Ha ragione Draghi, mi pare che da parte di Meloni ci sia un voler mettere le mani avanti, come succede quando arriva un nuovo governo e intende dire che quello precedente ha lasciato una situazione difficile”, ha aggiunto il segretario di Azione Carlo Calenda intervistato a Start su Sky Tg24. “I partiti sovranisti quando sono in campagna elettorale dicono una cosa e poi diventano draghiani, europeisti… Non c’è chiarezza sulla linea di governo da parte della Meloni”, ha aggiunto Calenda.

