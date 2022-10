Lo sgarro finale della MELONI: E l’ultimo schiaffo di Draghi

E la chiamano transizione morbida. Giorgia Meloni, che sta ancora all’opposizione, già mette le mani avanti. «Ci sono ritardi evidenti». Forza Italia, che invece fa parte della maggioranza, attacca Palazzo Chigi. «Siamo stati esclusi dalla cabina di regia – si lamenta il capogruppo a Montecitorio Paolo Barelli – gli ex ministri azzurri Brunetta, Carfagna e Gelmini non rappresentano noi ma la futura minoranza, o forse solo se stessi». Una bufera, Mario Draghi però non si scompone. Anzi. Tutto fatto, dice, missione compiuta. «Gli obbiettivi del Pnrr sono stati raggiunti e non ci sono ritardi», altrimenti spiega «se ce ne fossero la Commissione Europea non ci verserebbe i soldi», 21 miliardi dopo i 48,9 erogati nei mesi scorsi. Ora spetta «al prossimo governo continuare il lavoro di attuazione del piano, che sono certo sarà svolto con la stessa efficacia». Insomma, sostiene il premier, «il Pnrr è di tutti, i partiti collaborino». Eppure succede che uno degli ultimi atti significativi dell’esecutivo uscente provochi un incidente politico non di poco conto con Fi e apra le prime crepe nel rapporto con la Meloni. Forza Italia, per quasi due anni alleato fedelissimo e super draghiamo, si trova improvvisamente fuori dalla cabina di regia. Barelli si infuria. «Riteniamo surreale non essere coinvolti. Ricordiamo infatti che le linee di applicazione del Pnrr riguarderanno anche, se non soprattutto, il governo politico di cui Fi farà parte».

