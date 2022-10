A CHE GIOCO GIOCANO? SEMPLICE, ai “figli di Putin” e questi italiani sono complici…

Direi che i complici non possono essere che fuori di testa, masochisti a loro insaputa.

Io c’ero quando si urlava nelle piazze “Yankee go home”!! Perché ora non si va nelle piazze a gridare “Putin go home”?? Quanta ipocrisia…e quanto collusione di tanti parlamentari con i russi!! Oibo’!!

Sono disgustato da chi, in nome di un falso pacifismo, invoca il disarmo degli ucraini ossia il disarmo di chi è aggredito che corrisponde a una resa incondizionata del Paese e alla morte sicura di milioni di ucraini, e non esagero se pensiamo a cosa fu l’Holodomor. Questa gente che chiede la resa dell’Ucraina in realtà lo chiede perché non vuole fare sacrifici, neppure piccolissimi, non vuole rinunciare a uno stile di vita basato sul consumo di beni e di risorse altrui che abbiamo finora pagato molto poco.

A CHE GIOCO GIOCANO?

Capire la questione armi si o armi no richiede un ragionamento pre politico.

Perché, indipendentemente da come la si pensi, o le armi si tolgono a tutti o se si tolgono solo ad uno si favorisce l’uso delle armi da parte di chi continua ad averle.

Se poi aggiungi che c’è un paese invaso da un aggressore, solo immaginare che se togli le armi all’aggredito promuovi la pace o sei fuori di testa, perché l’aggressore sarà incoraggiato a sterminare l’aggredito non trovando più nessuna resistenza, oppure puoi dire chiaramente di favorire quello sterminio.

Così la pace che cerchi è una cosa mortifera per alcuni e un incoraggiamento all’uso delle armi per altri.

Per questo non parteciperò mai ad una manifestazione che non abbia come primo obbiettivo “via i russi dall’Ucraina”.

E considererò un atto di massima idiozia o di grandissimo cinismo le parole d’ordine che dicano “no all’invio di armi all’Ucraina”.

Perché, essendo contrario alla pena di morte, considero che non aiutare l’Ucraina a resistere anche militarmente all’aggressione russa come la condanna a morte di un popolo e di una nazione intera.

Con l’aggravante della stupidità, dell’ipocrisia o della complicità col boia.

Negli anni ’60 manifestai contro la sporca guerra e la prima e unica richiesta era “via gli Usa dal Viet Nam”.

I pacifisti di tutto il mondo non chiedevano il disarmo dei vietnamiti, ma gridavano “Yankee go home”.

Infatti quando se ne andarono la guerra, durata oltre dieci anni, finì in poche ore.

Nixon “boia” si rivelò più ragionevole di quanto non sia oggi Putin.

Qualcuno scoprirà che il popolo americano, con l’uso della della democrazia, riuscì a far cambiare idea al suo Presidente?

Cosa che manca a Putin che alcuni, qui, considerano il portatore di un nuovo modello di sicurezza e di equilibrio mondiale.

Fuori di testa o complici?

Di Umberto Mosso , Grazie le tue analisi sono sempre messe a punto di principi e ideali ! Il primo a barare è il PAPA ! MANDAGLI LE TUE CONSIDERAZIONI!!

Grazie perché fare chiarezza e necessario soprattutto ora che c’è chi userà la mobilitazione facendo leva su sentimenti che tutti abbiamo e ci fanno sentire in pace con noi stessi, ci fanno sentire buoni Ma solo se non si fa caso a chi sta subendo le violenze della guerra Doveroso per tutti ragionare sulla presenza di un aggressore che non può e non deve vincere

A CHE GIOCO GIOCANO? SEMPLICE, ai “figli di Putin” e questi italiani sono complici… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo