Grazie per il prezioso contributo nel Governo Draghi e per aver contribuito alla sua formazione .

“Presentata in cabina di regia la relazione sullo stato di attuazione del PNRR. Si conferma che non solo abbiamo raggiunto già tutti gli obiettivi previsti per altri 21 miliardi all’Italia, dopo i 46 già ricevuti, ma ci sono le condizioni per rispettare i prossimi obiettivi previsti, avendone anche anticipati alcuni. Un risultato che segna un metodo di lavoro nuovo per le politiche pubbliche: abbiamo sempre lavorato per obiettivi, attivando processi di semplificazione e di cooperazione tra amministrazioni statali e locali e introducendo per la prima volta premialità e condizionalità per l’assunzione di donne e giovani. Risultati storici come la Certificazione per la parità di genere e la costruzione di nuovi asili nido testimoniano che la direzione che abbiamo scelto è quella giusta. Il pnrr è per il bene di tutto il Paese, non è di un singolo governo: su questa strada bisogna continuare.”Elena Bonetti

Super la nostra Bonetti ! La stimo ogni giorno di più !

L’arte del fare bene le cose, il pragmatismo ( attenti! Giovani e giovane, particolare) Oggi La teoria della comunicazione, la gara o la moda del dire, parlare, persuadere tra chi esprime meglio la retorica, senza metterla in dubbio quasi mai. Einstein, grandissimo pensatore logico e grandissimo scienziato che pur avendo dato tanto per la conoscenza e per il bene della razza umana, usava spesso il Forse. A riguardo e nel pieno rispetto delle donne, la scienziata, Rita Levi Moltalcini insegnava a mettere in dubbio teorie, convizione, percezioni e così via. Pari dignità tra uomini e donne, tenendo conto di chi ( uomini o donne ) sa fare meglio le cose per il bene della razza umana.( Einstein scrive : ..”la vera crisi è la crisi dell ‘ incompetenza”… ): invito a leggere uno dei pensieri più profondi di Einstein. Allora La scienza vera contro la retorica per il bene della comune convivenza civile e la cooperazione sociale e economica. . ……. Il Giudizio e il Pensiero Logico Dalla scienza si apprende a mettere in dubbio le convinzioni, le idee e così via, in altre parole, ogni cosa, sia in scienza teorica, sia nelle abitudini dei pensieri quotidiani, che spesso potrebbero essere sbagliati e persino rivelarsi anche dannosi. Allora. È buona cosa, oltre che di buon senso, pensare prima di giudicare. Pensare significa logicamente avere messo prima in dubbio le proprie convinzioni. Il dubbio è una sorte di “laboratorio sperimentale” mentale che ci induce a contare fino a 10, 100 ed oltre se fosse necessario, se si vuole, ci induce anche ad indagare prima di scrivere, parlare e/o di giudicare. Un lavoro mentale che deve iniziare fin dalla giovane età, nelle scuole primarie. Si potrebbe anche dire essere un lavoro culturale, di buon senso, oltre che utile lavoro mentale durante la propria esistenza nei rapporti umani. Si dice che errare è umano: ..un detto o proverbio antico. Ci si chiede quando è così umano sbagliare? Logicamente quando si è pensato e ripensato sulle cose da dire.

Allora qui, oltre ad esserci l’umano, vi è quasi sempre la buona fede leggibile e rimane sempre salvo il buon senso.

Logica vorrebbe, dunque, che non si è tutti uguali nei giudizi. Vi sono giudizi e giudizi!!! Veri o autentici e non veri o privi di buon senso… Per dare l’idea. Persino i grandi pensatori venivano ingannati, per cosi dire, dalle loro stesse percezioni o convinzioni. Lo stesso grande logico Aristotele percepiva alcune cose in modo sbagliato. Kant, grande filosofo, pensava che lo spazio e tempo fossero estrazioni mentali; così altri grandi filosofi.

Ricordando che la filosofia naturale inizia quando forse un giorno finirà la vera scienza.

Il forse è obbligo per non cadere nella trappola del positivismo o.delle certezze.

Si dice che la storia impara tante cose..allora è o sarebbe bene studiarla insieme a quella scientifica.

In scienza solo la sperimentazione scientifica può dire ciò che è vero e ciò che non è vero o indefinito. Ricordando che la scienza vera di studia nelle università: … la cultura spirituale- passione- umilta’-pragmatica -scientifica, ( la matematica è il più bel romanzo logico del pensiero umano che i giovani dovrebbe leggere prima di ogni altra cosa …per il quale romanzo è nata la scienza vera…. coraggio giovani e giovane !!) Sorprende che miliardi persone credono negli oroscopi =cose non vere =cultura degli ignoranti e cattivo insegnamento da parte di chi scrive e diffonde cose non vere,in generale, spazzatura da cestinare. Pertanto. la vera scienza non è né giornalismo né letteratura né retorica, per capirsi o rendere l’idea Ma insegna molto, a fare bene le cose sia materiali sia la arte del pensare logico e il buon senso. -Attenti avvocato di nessuno! Inganni, raggiri, ipocrisia, connessi alla retorica, fanno parte della stupidità infinita, di cui parlava spesso il grande Einstein. Prima poi si vedranno i danni e non il bene, dice un proverbio antico: ..chi ti vuole male ti fa ridere, invece chi ti vuole bene ti piangere. Non amo la povertà. Tuttavia ritengo di fare notare una cosa molto fondamentale, con esempio per capirsi meglio. Immaginate una donna o un uomo dalle menti superiori,capeci di risolvere i problemi vitali per gli italiani, presentatosi per essere eletti e poi vedersi bocciati in virtù e solo in virtù del voto di scambio = denaro degli italiani. Cosa pensate che gli italiani onesti e di buon senso direbbero? Come, in primis, definiresti l’avvocato di nessuno? Fatevi delle domande semplici e datevi delle risposte semplici? -Attenti verdi, ambientalisti di moda o ideologici! Non è vostro mestiere il territorio, ambiente, aria, energia e così via. – Attenti PD o altri! Non turbate l’intelligenza umana, il pensiero logico! Cosa significa campo largo? Significa forse volere vincere ad ogni costo per iniziare poi nuovamente con le cattive abitudini delle ammucchiate, con ottima dose di ipocrisia e di raggiri o inganni, nascosti e celati, facendo credere, poi adducendoli ( gli inganni) alla legge elettorale? La vostra retorica è così ben studiata, tanto bene da non trovare le parole per esprimerla,…tanto per dare l’idea anche ai cosiddetti politologi e ad alcuni pseudo-giornalisti. Ricordo che si vence con le idee concrete e fattibili : …Vedete, con tre porole così la gente di buon senso comprende molto meglio. La gente vuole risposte concrete, non mangia con la vostra retorica. Nessuno immagina il paradiso, ma mondo, Italia, moderato e semplice e credibile: motivi per i quali IV e Azione di Calenda è stato premiato con buon risultato,l’inizio. Nessuno conosce il futuro.Tuttavia, domani forse l’Arte Politica, connessa intrinsecamente alla vera scienza e non alla retorica. “L’unica crisi che ci minaccia: la tragedia di non voler lottare per superarla”: Einstein

Grazie per il prezioso contributo nel Governo Draghi e per aver contribuito alla sua formazione .

