Guerra Russia-Ucraina. Biden parla di rischio di Armageddon nucleare: “Conosco bene Putin, non scherza”. Blinken invoca un negoziato

Il presidente russo compie 70 anni. Zelensky parla dei progressi militari e assicura: “Parleremo anche della liberazione della Crimea, questa prospettiva è ovvia”. Attacchi russi con droni kamikaze a Zaporizhzhia

Il mondo rischierebbe un Armageddon se Vladimir Putin facesse uso di un’arma nucleare tattica per cercare di vincere la guerra in Ucraina, ha affermato il presidente americano Joe Biden, a New York per un evento per la raccolta di fondi per il partito Democratico, nel discorso più duro da quando si è fatta più concreta la minaccia di un attacco non convenzionale di Mosca. Da 60 anni è questo il momento in cui il mondo è arrivato più vicino a una catastrofe nucleare. “Non abbiamo mai affrontato la prospettiva di un Armageddon dai tempi di Kennedy e della crisi dei missili di Cuna”, ha affermato. “C’è un tipo che conosco bene. Non scherza quando parla del possibile impiego di armi nucleari tattiche, o biologiche o chimiche, perché le sue forze militari stanno andando male significativamente”, ha aggiunto Biden. “Non c’è una cosa come la capacità di usare facilmente un’arma nucleare tattica senza finire con un Armageddon”, ha detto anche, lasciando intendere per la prima volta che la risposta americana a un attacco non convenzionale di Mosca sarebbe ancora più letale.

Il segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato che l’America è “pronta” a cercare una soluzione diplomatica con la Russia sul conflitto in Ucraina, ma ha deplorato che Mosca stia andando “nella direzione opposta”. “Quando la Russia dimostrerà seriamente di essere disposta a intraprendere la strada del dialogo, noi saremo pronti. Noi ci saremo”, ha dichiarato Blinken in una conferenza stampa a Lima, dove si trova in visita ufficiale. Sia gli Stati Uniti che il presidente ucraino Volodymir Zelensky hanno detto da tempo, ha ribadito Blinken, che la guerra “può essere risolta solo attraverso la diplomazia”.

Nel giorno in cui Vladimir Putin compie 70 anni, Volodymyr Zelensky parla dei progressi militari ucraini e dice che “parleremo anche della liberazione della Crimea. Questa prospettiva è ovvia”. I russi attaccano con droni kamikaze la regione di Zaporizhzhia, che resta una delle più attive militarmente del conflitto.

15:19 Il Centro per le libertà civili ucraino: “Orgogliosi del Nobel” Il Centro, che questa mattina ha ricevuto il premio Nobel per la Pace, ha twittato: “Siamo orgogliosi del premio che è un riconoscimento del lavoro di molti attivisti per i diritti umani, in Ucraina ma non solo”. 15:11 Zelensky ai leader Ue: “Siamo sull’orlo di un disastro nucleare” “Tutti noi siamo sull’orlo di un disastro nucleare a causa della cattura della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe. Queste sono condizioni terribili. Ma siamo tutti insieme, ci difendiamo energicamente, non abbiamo abbandonato il nostro compito”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino nel suo intervento in videoconferenza al Consiglio europeo informale di oggi, che si è tenuto a Praga. “Dobbiamo costringere la Russia a conformarsi immediatamente alle richieste dell’Aiea e di tutte le persone normali del mondo e smilitarizzare l’impianto. E non si tratta solo dell’equipaggiamento militare russo, ma anche della rimozione di tutte le truppe dagli impianti. In questo momento ci sono 500 terroristi russi nello stabilimento di Zaporizhzhia. E non c’è posto per loro lì”, ha aggiunto. 15:09 Possibile incontro tra Russia e Turchia nei prossimi giorni Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato il suo omologo russo, Vladimir Putin, ad incontrarsi di persona “tra 3-4 giorni” in Kazakistan. Parlando con i giornalisti di un possibile incontro con il capo del Cremlino, Erdogan ha affermato che “sarebbe positivo se potessimo fare un incontro dettagliato sulle nostre relazioni bilaterali tra 3-4 giorni”. “Se Putin potrà partecipare anche ai colloqui asiatici potremo tenere colloqui bilaterali, nonché negoziati sulla questione Russia-Ucraina”, ha detto Erdogan, riferendosi alla Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia prevista in Kazakistan il 12 e 13 ottobre. 15:02 Marin: “Ritiro Russia unica soluzione per la fine della guerra” “L’unica soluzione per porre fine al conflitto è che la Russia se ne vada dall’Ucraina”. Così la premier finlandese Sanna Marin ha risposto ad una domanda sulla possibile soluzione per la guerra in Ucraina, in un video pubblicato sul suo profilo Twitter. 14:59 Vicepremier ucraina: “Trovate altre fosse comuni a Lyman” Iryna Vereschuck, vice premier ucraina, ha raccontato che nella città liberata di Lyman: “Sono state già trovate delle fosse comuni con dei civili torturati”. “Il mio vice lavora già da giorni con le squadre di ricerca per quanto riguarda l’esumazione dei corpi”, ha raccontato. 12:25 Vicepremier ucraina:” Entro fine anno libereremo il Donbass” “Se tutto andrà secondo i nostri piani, speriamo che entro fine anno il Donbass verrà liberato e restituito ai confini precedenti il 24 febbraio. Cioè libereremo i territori conquistati dal 24 febbraio”. Lo ha dichiarato Iryna Vereschuck, vice premier ucraina con delega al Ministero per la reintegrazione dei territori occupati, che aggiunge: “Parlando del Donbass, tutto dipenderà dall’artiglieria a lungo raggio che sarà a nostra disposizione e di cui abbiamo estremo bisogno”. 12:11 Ministro della difesa ucraino a soldati russi: “Vi hanno tradito, ora siete in trappola” “Vi è stata promessa una passeggiata” e invece ora vi ritrovate in una “trappola”. Lo ha dichiarato il ministro ucraino della difesa, Oleksii Reznikov, in un video-messaggio rivolto ai soldati russi e diffuso su Telegram. “Questo è un messaggio da Kiev. Mi chiamo Oleksii Reznikov. Sono il ministro della Difesa dell’Ucraina. Mi rivolgo all’esercito russo, in particolare agli ufficiali e a chi comanda. Perché spetta a voi prendere le decisioni”, ha affermato Reznikov all’inizio del video. “I vostri paracadutisti stanno morendo sulla riva destra del Dnepr.

Conoscono il fatto loro. Ma qualcuno al Cremlino ha deciso di mandarli a morire”, ha aggiunto, evidenziando che i soldati russi stanno pagando “con il sangue le fantasie ed i falsi obiettivi di qualcuno”. “Vi dirò cosa accadrà – ha concluso il ministro – Migliaia di ragazzi russi moriranno. Ancora di più rimarranno senza braccia e gambe, ma cadranno in disgrazia e saranno colpevoli. E loro vi tradiranno di nuovo. Come hanno già fatto più di una volta”. 11:10 Comitato Nobel:”Il premio non è contro Putin ma per i diritti civili” “Questo premio non è rivolto al presidente Putin… Tranne per il fatto che il suo governo rappresenta un governo autoritario che sta reprimendo gli attivisti per i diritti umani”. Lo ha sottolineato il responsabile del Comitato norvegese per il Nobel per la Pace. 11:00 Nobel per la Pace a Bialiatski, Memorial e Center for Civil Liberties Il premio Nobel per la Pace è stato assegnato all’attivista bielorusso Ales Bialiatski, all’organizzazione per i diritti umani russa Memorial e all’associazione per i diritti umani ucraina Center for Civil Liberties. Nella motivazione, comunicata durante una conferenza stampa a Oslo, si evidenzia che i vincitori rappresentano la società civile dei loro paesi e si sono impegnati per anni nella difesa dei diritti fondamentali delle persone.

Il premio, ha sottolineato il presidente della giuria del Nobel Berit Reiss-Andersen, è un riconoscimento degli sforzi per documentare crimini di guerra e abusi di potere. 10:44 Squadra esperti Aiea attesa a centrale Zaporizhzhia Una squadra di quattro esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) si recherà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nella regione ucraina occupata dalle forze russe. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando le autorità locali. 10:17 Lavrov: “Kiev crea il pretesto per l’uso di armi di distruzione di massa” “Kiev sta creando i rischi perché vengano usate armi di distruzione di massa. Lo dimostra anche la dichiarazione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sugli attacchi “preventivi” della Nato alla Russia”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, durante una riunione del partito di governo Russia Unita. “Non possiamo passare sotto silenzio le azioni incaute del regime di Kiev, che punta a creare rischi che vengano usate vari tipi di armi di distruzione di massa”, ha detto Lavrov, secondo cui l’appello di Zelensky è “un’altra prova delle minacce che provengono dal regime di Kiev per neutralizzare le quali è stata lanciata un’operazione militare speciale”. Riferendosi quindi alla riunione della Comunità politica europea, Lavrov ha affermato che l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, ha “orgogliosamente annunciato che sta iniziando il processo di formazione di una struttura di sicurezza senza la partecipazione della Russia. In generale, semplicemente ballano sulle note di Kiev e incoraggiano le fantasie folli di coloro che sono ancora al potere lì”. 09:43 Borrell:” Nuovi investimenti e invio di armi all’Ucraina” “Chiederò ai leader europei di fornire a una nuova tranche del Fondo europeo per la pace all’Ucraina, in particolare per finanziare la missione Ue di addestramento.

Spero che ci sarà una proposta già al prossimo Consiglio Esteri”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Praga. Borrell ha aggiunto che chiederà agli Stati membri di dare la propria conferma ad un nuovo invio di armi a Kiev. 09:42 Ucraini manifestano al vertice Ue a Praga Davanti al castello di Praga, dove sta per iniziare un vertice Ue informale, si è radunato un piccolo drappello di ucraini. I manifestanti chiedono all’Unione “carri armati occidentali per l’Ucraina” e di smetterla con i “veti”. 09:38 Conte annuncia una manifestazione per la pace Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato una manifestazione per la pace in Ucraina. L’evento sarà “senza sigle e senza bandiere, aperta a tutti i cittadini che nutrono forte preoccupazione per il crinale che il conflitto sta prendendo, esponendoci al rischio nucleare. Mentre il tema di un negoziato di pace sembra relegato sullo sfondo”. La data e la location sono ancora da stabile. Conte spera che sarà “una grande manifestazione a cui possano partecipare anche gli elettori di centrodestra. La pace non ha colori. Dobbiamo concentrarci su ciò che unisce rispetto a quelle che possono essere le varie sensibilità. Serve una svolta condivisa, una forte spinta verso il negoziato, che rappresenta l’unica via di uscita da questa guerra”. 09:31 Metsola:”Inviare armi pesanti e carri armati a Ucraina” “L’Ucraina necessita di armi pesanti e carri armati. Gli Stati membri possono fornirle visto che la Russia ha messo in campo una nuova escalation alla sua invasione rendendola più disperata e noi dobbiamo rispondere in maniera proporzionata”. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola prima del vertice informale di Praga. 07:56 Putin compie 70 anni, Kirill invita a pregare per lui In occasione del settantesimo compleanno di Vladimir Putin, il patriarca della chiesa ortodossa Kirill ha invitato i russi e il clero a “pregare per la salute” del presidente della Russia. E’ quanto si legge – come riporta l’agenzia Unian – sul sito della Chiesa ortodossa russa, che ha predisposto due differenti preghiere. “Il patriarca Kirill – si legge nel messaggio – ha ritenuto necessario che tutti i credenti offrissero in questo giorno una diligente preghiera per la salute del capo dello Stato russo. I sacerdoti pregheranno per la salute del presidente il giorno del suo compleanno, il 7 ottobre, e il giorno successivo, quando si festeggia Sergio di Radonezh”, uno dei Santi più amati in Russia. Stando a quanto riferito dal suo portavoce Dmitry Peskov, Putin passerà “una giornata impegnativa” di lavoro a San Pietroburgo – dove nacque il 7 ottobre 1952 – tra “una serie di telefonate internazionali e una riunione informale con i leader della Csi (Comunità degli Stati indipendenti)” nel Palazzo Konstantinovsky, in vista del prossimo vertice che si terrà ad Astana la prossima settimana. Peskov non ha precisato se lo zar sarà festeggiato in famiglia: “Di solito non ci piace parlarne”, ha detto citato dalla Tass. E ai giornalisti che hanno ricordato come in passato erano soliti incontrare Putin per augurargli di persona buon compleanno, il portavoce ha spiegato: “Era prima del Covid. Ma un giorno potremo rifarlo”. 07:55 Blinken invoca la soluzione diplomatica: “Siamo pronti, ma Mosca va in direzione opposta” Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che il suo Paese è “pronto” a cercare una soluzione diplomatica con la Russia sul conflitto in Ucraina, ma ha deplorato che Mosca stia andando “nella direzione opposta”. “Quando la Russia dimostrerà seriamente di essere disposta a intraprendere la strada del dialogo, noi saremo pronti. Noi ci saremo”, ha dichiarato Blinken in una conferenza stampa a Lima, dove si trova in visita ufficiale. 07:54 Intelligence Canada, “la Russia non è in grado di riprendersi i territori” Le forze russe sono state indebolite al punto da non avere più la capacità di rioccupare i territori ucraini recentemente liberati dall’esercito di Kiev: è quanto emerge da un aggiornamento dell’intelligence canadese sulla situazione nel Paese, secondo quanto riporta Ukrinform “Le attuali conquiste ucraine sono molto probabilmente durature – scrive l’intelligence -. A causa del logoramento e delle limitate possibilità di rifornimento, le forze russe non hanno la capacità di organizzare un contrattacco”. L’agenzia nota inoltre che le forze russe – come è noto – sono state respinte per oltre 20 km in alcuni settori del fronte a nord-est di Kherson, nell’Ucraina meridionale. “Le forze russe a nord del fiume Dnipro sono in una posizione sempre più precaria, e ulteriori successi ucraini nella zona nelle prossime settimane non sorprenderebbero”, conclude il rapporto. 07:54 Biden parla di rischio Armageddon nucleare perché “conosco bene Putin, non scherza” Il mondo rischierebbe un Armageddon se Vladimir Putin facesse uso di un’arma nucleare tattica per cercare di vincere la guerra in Ucraina, ha affermato il Presidente americano Joe Biden, a New York per un evento per la raccolta di fondi per il partito Democratico, nel discorso più duro da quando si è fatta più concreta la minaccia di un attacco non convenzionale di Mosca. Da 60 anni è questo il momento in cui il mondo è arrivato più vicino a una catastrofe nucleare. “Non abbiamo mai affrontato la prospettiva di un Armageddon dai tempi di Kennedy e della crisi dei missili di Cuba”, ha affermato. “C’è un tipo che conosco bene. Non scherza quando parla del possibile impiego di armi nucleari tattiche, o biologiche o chimiche, perché le sue forze militari stanno andando male significativamente”, ha aggiunto Biden. “Non c’è una cosa come la capacità di usare facilmente un’arma nucleare tattica senza finire con un Armageddon”, ha detto anche, lasciando intendere per la prima volta che la risposta americana a un attacco non convenzionale di Mosca sarebbe ancora più letale. “Stiamo cercando di capire quale sia la via di uscita di Putin, come possa trovarla, come si troverà dopo aver perso la faccia e potere”. 07:53 Zelensky: “Verrà il giorno in cui parleremo anche della liberazione della Crimea” “Verrà sicuramente il giorno in cui riferiremo anche dei successi militari nella regione di Zaporizhzhia, in quelle aree che sono ancora controllate dai russi. Verrà il giorno in cui parleremo anche della liberazione della Crimea. Questa prospettiva è ovvia”. Lo ha detto, nel consueto videomessaggio, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, annunciando – come riferisce l’agenzia Unian – che dal primo ottobre oltre 500 chilometri quadrati di territorio e dozzine di insediamenti sono stati liberati nella regione di Kherson. “C’è ancora molto da sopportare, molto da fare, sia per gli ucraini che per i nostri partner, per tutti coloro che apprezzano la libertà e il diritto internazionale” ha aggiunto. 07:52 Nella centrale di Zaporizhzhia 500 “occupanti” russi. Nell’area i russi attaccano con droni kamikaze Al momento ci sono “circa 500 occupanti” nell’impianto di Zaporizhzhia. Lo afferma Volodymyr Zelensky, secondo cui “solo gli specialisti ucraini possono garantire che non ci saranno incidenti da radiazioni nella centrale”. Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco sulla città utilizzando dei droni kamikaze, ha riferito su Telegram il governatore dell’Oblast, Oleksandr Starukh. I droni Shahed-136 hanno colpito e danneggiato infrastrutture in due distretti della cittadina ucraina. Una persona è rimasta ferita nell’attacco. 07:50 L’ambasciatore Razov: “Russia favorevole a negoziare, è Kiev che non vuole” Vladimir Putin ha già detto che la Russia “è favore di un cessate il fuoco e di sedersi a un tavolo negoziale. Ma qualche giorno dopo Zelensky ha emanato un decreto che dice che l’Ucraina non condurrà negoziati con Putin. Evidentemente dobbiamo aspettare un cambio di vedute da parte del presidente ucraino o il cambio del presidente”. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov a Porta a Porta, nel corso della registrazione della puntata che andrà in onda stasera. 07:50 Erdogan: “Meglio la peggior pace che la guerra. Venerdì sento Putin” “Una pace equa non ha perdenti. Anche la peggior pace è meglio della guerra. La Turchia parla con tutte le parti e ha la loro fiducia, purtroppo alcuni Paesi europei preferiscono la provocazione e l’escalation”. Lo ha detto, soffermandosi sulla guerra in Ucraina, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan nel corso di una conferenza stampa a Praga. Erdogan ha anche affermato che venerdì sentirà Vladimir Putin, sottolineando di essere “l’unico leader” che può avere colloqui con il presidente russo e Volodymyr Zelensky. Parlando della Comunità politica europea il presidente turco ha poi aggiunto: “La Comunità politica non è un’alternativa alla politica di allargamento dell’Ue, la Turchia non accetterà mai alcuna interruzione dei suoi colloqui di adesione”.

