NEL PD CANTANO FIUMI DI PAROLE. COME FOSSE SANREMO.

Titolo PENSO non è mai stato più giusto!! “Fiumi di parole” che scivolano via!! Le riunioni del PD mi ricordano il film di Bunuel dove tutti rimanevano rinchiusi in un luogo e non riuscivano più ad uscirne ma nessuno sapeva perché? Poi se lo devono dire nel PD che c’è anche stata una deselezione di quadri dirigenti!! Non si sente più un dibattito con un minimo di qualità!! Riscoprire il bello “dell’opposizione” quando ci abbiamo speso anni a costruire un partito che “doveva” misurarsi con il governo, tanto è vero che il segretario uscito dalle primarie doveva essere anche il candidato presidente del consiglio!! Si rende conto Letta che quando spinge il pedale su questo spinge il PD nelle braccia di Conte e dei Landini che amano la piazza!! Troppo ci sarebbe da dire ma tanto è inutile. Mi tengo il terzo polo, che potrà avere i suoi difetti ma ha una prospettiva politica e soprattutto non ha paura dei leader, tanto è vero che ce ne abbiamo due!!

Il PD, sapeva di questo crollo, perché noi dei.RIFORMISTI. DI IV li avevamo avvertiti in tempi non sospetti, avevamo detto NO ALLA ALLEANZA CON IL 5stelle, avevo detto di scendere in piazza e parlare con I cittadini e fare quelle cose che sono a costo ZERO, che servono per andare avanti tutti i giorni, ma nessuno ha ascoltato, anzi ci hanno dato degli ignorante, hanno voluto volare ALTO, da due anni non esiste classe dirigente municipale fanno solo corsa alle poltrone, POI SI CHIEDONO PERCHE SI PERDE, qualcuno che parla, viene Bennato o accantonato, basti pensare che campagna elettorale è stata fatto solo nei mercati, i quartiere abbandonate, e questo ricorda il Famoso Detto, Noi siamo NOI E VOI NON SIETE NESSUNO.

NEL PD FIUMI DI PAROLE.

Anvedi, diciamo a Roma difronte a qualcosa di sorprendente. Che nel PD sarebbe piovuto a strafottere se lo aspettavano tutti, ma che il dibattito interno diluviasse provocando un fiume di parole travolgente è una vera sorpresa.

Non è impressionante la quantità e la qualità delle critiche radicali che vengono fatte su tutto e il suo contrario. Né che siano espresse solo ora, nonostante siano motivate da errori negati da anni.

Quello che impressiona è che la gran parte dell’establishment del PD, dopo avere partecipato alla forca a Renzi per otto anni, scatenando la base trasformata in un’orda di sanculotti, oggi usa gli argomenti politici che motivarono la scelta di fondare Italia Viva e termini più cattivi verso il proprio partito di quelli usati dal senatore fiorentino negli ultimi tre anni.

Delle due l’una.

O chi rivendica le ragioni fondative del PD e ritiene, dopo un lungo sonno, che serva un partito riformista, saluta le quinte colonne di Conte e se ne va, lasciando che i neopopulisti si uniscano, più o meno civilmente, coi veteropopulisti.

Oppure i fiumi di parole di oggi sono solo una ulteriore ubriacatura offerta a una base intronata dalla sconfitta. Bevono per dimenticare.

In questo secondo caso prevedo che la “nuova” generazione di tronisti, alla conquista del vecchio trono, faccia la fine dei Gialisse, che vinsero Sanremo ‘97 con “Fiumi di parole” e dal giorno dopo quel risultato sparirono.

NEL PD CANTANO FIUMI DI PAROLE. COME FOSSE SANREMO.

