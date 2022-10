Alacciamoci le cinture, ne vedremo delle belle! e a scapito di noi popolo.

Quando i sondaggi confermarono che la vittoria di Giorgia Meloni sarebbe stata inevitabile e netta, qualcuno, a Palazzo Chigi, profetizzò due problemi politici, almeno, per il futuro governo delle destre. Riguardo al primo, che cioè il peggiore amico della futura premier sarebbe stato Matteo Salvini, non occorreva certo scomodare Cassandra.

E già dalla sera del 25 settembre, quando bastava confrontare il tracollo leghista con il triplo dei voti raccolti da FdI, per immaginare che al classico “Va’ pensiero” del Nabucco padano da quel momento il leader azzoppato avrebbe preferito un altro Giuseppe Verdi: il Rigoletto del “vendetta, tremenda vendetta/ di quest’anima è solo desio”.

A quanto si capisce, i capricci sul ‘Viminale è mio e lo gestisco io’ sono soltanto un assaggio dell’attività di spina nel fianco con cui il salvinismo di governo e di lotta intende accrescere la propria visibilità.

Onde cercare di riprendersi una parte almeno dei tanti voti del Carroccio trasmigrati verso la Sorella d’Italia.

Con questo obiettivo non saranno pochi i provvedimenti, soprattutto di forte impatto sociale, sui quali l’alleato verde si esibirà nel consueto tira e molla con Palazzo Chigi, di cui sa qualcosa Mario Draghi.

C’è chi si spinge a immaginare un Salvini trasformato nel Bertinotti della Meloni, ricordando il logorio a cui il segretario di Rifondazione sottopose il governo di Romano Prodi, somministrandogli ogni giorno la sua pena.

Con un traguardo abbastanza prossimo: le elezioni europee del maggio 2024, nelle quali Salvini spera di raddrizzare le percentuali della Lega con il conseguente calo di FdI (“di punirti già l’ora si affretta”).

Sottraendo più di un qualcosa anche a Forza Italia, con l’ottantaseienne Silvio Berlusconi che avrà sulle spalle due anni di più.

Ovvio che in Giorgia le bizze ministeriali di Matteo già creino una comprensibile insofferenza (“i problemi sono grandi, servirebbe più serietà”, la sua reazione secondo i giornali) e ciò apre il capitolo dell’altro problema che offusca l’orizzonte del Paese.

Quello delle possibili tensioni sociali che potrebbero scaturire da bollette, inflazione, tagli del riscaldamento, possibile recrudescenza del Covid e altre piacevolezze del genere. Sempre quel qualcuno rammenta il governo Tambroni, appoggiato dal Msi e i fatti di Genova del 1960. Lontano ma anche attuale.

Ovvero: se un Salvini irresponsabile finisse per spezzare la corda, addio al governo e a tutto il cucuzzaro della destra

Salvini non molla il Viminale e alza la posta: vuole un ministero per la Famiglia a un leghista.

In pole, tra i papabili, circola il nome dell’europarlamentare Simona Baldassare, responsabile del dipartimento Famiglia e grande oppositrice del disegno di legge Zan.

Matteo Salvini non vuole farsi da parte. E anche se non dovesse strappare personalmente il bis al Viminale, rilancia e ‘prenota’ il ministero della Famiglia, per la Lega. Lo rivela ai militanti lombardi riuniti a Saronno, giovedì sera. Primo confronto con la ‘base’ con cui il partito – in discesa libera dal 17% all’8,8% – deve fare i conti. La richiesta del dicastero arriva a sorpresa e spiazza un pò la vecchia guardia e, in parte, Fratelli d’Italia, storico sponsor della lotta al calo delle nascite e che potrebbe puntarci. Ma al di là dell’esito finale, la novità tradisce soprattutto la volontà della Lega di contare e restare in campo, nella partita per la nuova squadra di governo. Anche con uno strappo al galateo politico che normalmente contempla rumors più che richieste esplicite di poltrone.

In ballo, tra le velleità della Lega, resta anche la casella degli Interni su cui il segretario non ha perso le speranze. Nonostante le pochissime chance. Da qui la nota stringata della Lega che puntualizza la piena legittimità di Salvini-ministro. “Non ci sono veti di alcun tipo su Matteo Salvini, il cui ottimo lavoro ai tempi del Viminale non è in discussione”. Parole che sfiorano l’ovvio ma che parecchi leggono come un messaggio in codice agli alleati. Specialmente a Giorgia Meloni più restia per ragioni di opportunità politica. A remare contro è il processo sul caso Open arms a carico dell’ex ministro che rischia una condanna per sequestro di persona. Per ora il processo a Palermo è alla fase dibattimentale ed è stato rinviato al 2 dicembre.

Un eventuale ministero della Famiglia, per la Lega sarebbe un dejavù: nella scorsa legislatura l’incarico è toccato a Lorenzo Fontana, fedelissimo di Salvini e poi per pochi mesi ad Alessandra Locatelli, ora assessore regionale con la stessa delega in Lombardia. Adesso in pole, tra i papabili, circola il nome dell’europarlamentare Simona Baldassare, responsabile del dipartimento Famiglia e grande oppositrice del disegno di legge Zan. Un pò scettico sulla richiesta è Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega lombarda e ora braccio destro di Umberto Bossi nell’avventura del neonato Comitato del nord. “Nessuna sorpresa su un ministero della Famiglia, ma sarebbe ancora più strano se la Lega non chiedesse un ministero sugli Affari regionali e per l’autonomia”, rimarca l’ex deputato. Parole non casuali, visto che proprio l’autonomia e le istanze del nord sono state riproposte a gran voce dai militanti nell’ultima assemblea. A raccontarlo, facendosi quasi interprete della battaglia, è il governatore lombardo Attilio Fontana: “L’unica richiesta emersa è stata di parlare di più dei problemi del nord e delle questioni che attengono all’autonomia. Per loro fanno parte della storia del partito”. Gongola soddisfatto proprio Grimoldi che osserva: “E’ il segno che avevamo ragione a parlarne di nuovo, è bastato che Bossi facesse sentire la sua voce..”. Quindi sentenzia: “L’autonomia è al primo posto, perché è nel dna della Lega”. Da qui il tentativo dei vertici leghisti di intercettare – almeno ufficialmente – i distinguo della vecchia guardia (accantonati per costruire un partito nazionale) e cercare di tornare al Carroccio che fu. Almeno sulla battaglia dell’autonomia e del federalismo. Perciò sarebbe essenziale avere la guida di un ministero ad hoc, che potrebbe essere affidato a Erika Stefani vicina al ‘doge’ veneto Zaia. Oltre al dicastero dell’Agricoltura (potrebbe andare a Salvini con la delega al made in Italy, si vocifera nelle ultime ore), quello delle Infrastrutture o lo Sviluppo economico. Sull’ipotesi che Salvini raccolga l’eredità di Giancarlo Giorgetti, al Mise, arriva feroce la battuta di Carlo Calenda: “Se fosse così, poi lo possono chiudere”.

