MELONI. SI COME LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA, VOREBBE SCENDERE MA NON SA COME FARE ,SENZA AMAZZARSI (POLITICAMENTE) . Ha tentato di mettere le mani avanti per giustificare la sua futura incapacità..Ma la perentoria smentita di Draghi,l’ha costretta a fare marcia indietro.

SIGNORA MELONI.Invocare DRAGHI per la messa in opera dei PNRR è definire una volta per tutte L’INUTILITÀ PER INCAPACITÀ DI GESTIONE l’intero pacchetto della POLITICA!

Che c’entra DRAGHI con l’attività dei singoli MUNICIPI , DIRIGENTI DI REGIONI , MAGISTRATURA LOCALE SUI TERRITORI ECC !

INVOCARE DRAGHI È COME GIOCARE D’ANTICIPO SULLE PROSSIME AZIONI FALLIMENTARI A LIVELLO LOCALE!!! SIGNORA, stai parlando del presidente Draghi non di Cetto Laqualunque. Vergogna

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

La critica di Meloni a Draghi, fatta ieri in una riunione di partito, nella quale ha detto di presunti ritardi sul PNRR, confermano la mia analisi sulla difficoltà della candidata PdC che non può fare cosa migliore che seguire la linea Draghi, ma coi suoi deve fare finta di no.

Infatti oggi si è corretta su Draghi, che è perfettamente nei tempi e che probabilmente consegnerà a fine ottobre a Bruxelles i “compiti” che dovrebbero essere consegnati entro il 31 dicembre,

Altro che ritardi!

D’altro canto è facile verificare, se sei in ritardo non arrivano i soldi del PNRR, che per ora sono regolarmente arrivati e che a dicembre continueranno ad arrivare come previsto.

Questo ci lascia Draghi. Al nuovo governo spenderli bene, come già programmato, e vigilare che non si infilino criminalità organizzata o imbroglioni comuni

MELONI.LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA .Ha tentato di mettere le mani avanti per giustificare la sua futura incapacità..Ma la perentoria smentita di Draghi,l’ha costretta a fare marcia indietro. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo