Il sabotaggio ha rappresentato per Mosca un grave smacco: ecco cosa sta emergendo dalle prime indagini condotte dai russi

Chi ha colpito il ponte in Crimea? Le inquietudini che scuotono il Cremlino.

PUTIN temeva un attacco dal cielo, ma alla fine ha dovuto fare i conti con un misterioso sabotatore. La vicenda relativa al ponte di Kerch la si può riassumere così. Mosca più volte aveva messo in guardia dalle minacce relative alla distruzione del viadotto che unisce il resto della federazione alla Crimea. Minacce e sospetti però che avevano più a che fare con possibili raid missilistici ucraini. Anche se Kiev non ha, almeno ufficialmente, ordigni da una gittata tale da poter colpire Kerch dal suo territorio, ad ogni modo in prospettiva futura il Cremlino già da mesi aveva messo in atto un potenziamento dei sistemi di protezione. Invece la minaccia è giunta da un camion esploso poco dopo aver imboccato il ponte. Nelle telecamere di sorveglianza si vede il mezzo transitare e, alle ore 6:07, saltare in aria improvvisamente.

Uno smacco per Mosca

A prescindere dall’identità dell’autore, restano in piedi altre domande sull’attacco. Come ha fatto il sabotatore ad agire? Si è trattato di un kamikaze? Oppure l’esplosivo è stato messo a bordo del camion ad insaputa dell’autista? Inoltre, c’è da chiedersi come il mezzo sia riuscito a passare i controlli.Per Mosca forse è proprio questo il più grave smacco. Ogni camion che transita dai caselli di ingresso e uscita del viadotto è sottoposto a controlli rigorosi, volti anche a trovare eventuale esplosivo a bordo. Nonostante tutto questo, la Russia si è fatta attaccare in uno dei suoi punti più deboli e in una delle sue opere più strategiche. Anche se il ponte dovesse essere riaperto già nei prossimi giorni, al Cremlino difficilmente uno smacco del genere passerà in secondo piano.

Ma leggendo i commenti sui MEDIA, DICO! Amnazza quanti filo Putin ci sono ancora….Forse non vi hanno informato che c’è una guerra in corso e che la Russia sta cercando di invadere l’Ucraina.

Ragazzi ragazzi godetevi il momento come ce lo stiamo godendo noi ed aspettate. Calma e gesso.le stesse autorità russe stanno procedendo in modo cauto nell’attribuire responsabilità di sorta.le possibilità sono tante,nelle vostre testoline non trova posto la possibilità che si sia trattato di un regolamento di conti all’interno del sistema russo vero?assolutamente gno gno gnooo.si tratta di sicuro della NATO,saranno stati i marziani vabbè ma attentato interno no.ripeto calma e gesso ed attendiamo. Certo,gli ucraini ne potrebbero approfittare per tentare di sfondare nel sud, visto che con il ponte diroccato asset dalla Crimea non ne possono arrivare. Anche questo caso,causa ed effetto o approfittare della situazione? vedremo

Atto di terrorismo…vi ricordo che la Crimea e stata invasa dai russi…non e territorio Russo…e atto di guerra se sono stati glI ucraini..gli hanno fatto il regalo di compleanno a vostro zio lo Zar….dopo quello che sta uscendo dai territori. Infatti, invadere un Paese confinante uccidendo interi villagi non è’ terrorismo. Lo e’ la distruzione di un ponte ad opera degli aggrediti. Sempre che non si tratti di opera di resistenza interna alla Russia.

Una cosa è certa, la fine di Putin è vicina in un modo o in un altro.Il gigante dai piedi d’argilla sa bene che il ricorso al nucleare significherebbe anche la sua fine. Putin capisce solo il suo linguaggio, quello della forza. Purtroppo ma quello lo annientera definitivamente.. Spero non faccia altri danni ed esca dalla scena elegantemente.

Il sabotaggio ha rappresentato per Mosca un grave smacco: ecco cosa sta emergendo dalle prime indagini condotte dai russi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo