Responsabilità è un concetto troppo forte per certe persone.. POLITICHE E MEDIATICHE ITALIANE.

POCCOLO ESEMPIO! Repubblica, dopo aver svolto per anni, e con pessimi risultati, il ruolo di Giornale-Partito in Italia, cerca ora di farlo per l’ Ucraina. E ci spiega che in guerra i ponti non si abbattono perché altrimenti la nazione contro cui stai combattendo (e che ti ha invaso una parte di paese) si arrabbia..Con una stampa e politicanti così cosa potrà mai andare storto? PER LORO E I LORO SPONSOR,MA NON E DEMOCRATICO

E ALLORA RISPONDO A QUESTI POLITICI E MEDIA TELEVISIVI E CARTACEI !Cari pacifinti fasulli devete prendersi le vostre responsabilità. Se gli europei tutti, compresi quelli che scrivono i sui giornali e sui social, avessero assunto compatti una posizione anti-Putin, Putin avrebbe smesso di pagare i partiti e i giornalisti per crearsi una opinione pubblica europea favorevole e questa guerra sarebbe già finita. Sono quindi complici di tutti i morti in più. PRENDETE ESEMPIO DELLA SANNA MARIN! PREMIER DELLA FINLANDIA.

Ogni giorno che passa la mia stima aumenta per la premier finlandese.

