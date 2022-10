Podolyak, consigliere di Zelensky: «Non abbiamo attaccato. C’è un conflitto fra Difesa e servizi russi»

Il consigliere di Zelensky: «Ai vertici del potere militare di Mosca è in atto uno scontro per far cadere il ministro della difesa Shoigu»

«Non siamo stati noi a colpire il ponte. Sono stati i russi». Sono passati pochi minuti dalla diffusione in rete delle prime immagini del ponte di Kerch in fiamme, che Mykhailo Podolyak twitta: «Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che è rubato deve essere restituito all’Ucraina, tutto ciò che è occupato dalla Russia deve essere liberato». Poi, nel pomeriggio, i toni cambiano. E, in un nuovo tweet, il consigliere del presidente ucraino Zelensky parla di un sabotaggio russo. «L’esplosione del cosiddetto ponte di Putin, a nostro avviso, è un’operazione interna di uno dei servizi speciali russi», precisa poco dopo al Corriere Podolyak.

Dunque secondo Kiev si tratta di un’operazione interna di Mosca?

«Sì. Nelle ultime settimane il conflitto tra le due torri del Cremlino, il ministero della Difesa russo e l’Fsb (i servizi segreti russi, ndr), si è intensificato. L’Fsb — attraverso la sua rete di personaggi pubblici, compreso il leader ceceno Kadyrov — sta tentando di far cadere il ministro Sergei Shoigu, così come i generali dell’esercito più importanti. Il controllo del ponte è sotto la giurisdizione dell’Fsb. Ecco perché i servizi del ministero della Difesa lo hanno colpito. Per far ricadere la colpa sui servizi segreti speciali».

Quali sono le prove a sostegno di questa tesi?

«Secondo informazioni di geo-localizzazione, il camion è arrivato da territorio russo. E lo stesso veicolo è russo. La sincronizzazione dell’esplosione con il passaggio del carico di carburante indica l’attenta pianificazione dell’operazione».

E perché Mosca dovrebbe bombardare il ponte più lungo d’Europa costruito per collegare la Crimea alla Russia?

«Nelle ultime settimane stiamo assistendo a un evidente indebolimento della linea di comando verticale a Mosca che comporterà un aumento dei sabotaggi interni. Nei territori occupati crescerà il panico, aumenteranno tentativi di fuga e di diserzione. Anche il morale (e il numero) delle truppe di occupazione russe peggiorerà in modo significativo».

Lei però il 18 settembre diceva al «Corriere» che il ponte «va demolito in quanto costruzione illegale». Ha ragione chi parla di tensioni tra Kiev e Washington sull’avanzata verso Kherson e la Crimea?

«L’Ucraina è estremamente scrupolosa nell’aderire sia alle regole di guerra che nel consultarsi coi suoi alleati. Questo non significa che il ponte non possa essere considerato un target “legittimo”. Ma non abbiamo assolutamente bisogno di eccessi che non diano un risultato diretto nella liberazione dei territori. Tutte le operazioni di questo tipo — dall’omicidio della figlia di Dugin, passando per le esplosioni dei gasdotti Nord Stream e l’esplosione sul ponte di Kerch — hanno la stessa firma. Ed è russa».

