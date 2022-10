Pioggia di missili sulle città ucraine, 4 potenti esplosioni a Kiev.

Borrell sente Kuleba e conferma sostegno europeo all’Ucraina

L’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, ha respinto le accuse della Bielorussia secondo cui l’Ucraina starebbe pianificando un attacco sul suo territorio. “Sono accuse infondate e del tutto inaccettabili”, ha detto Borrell in una telefonata con il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. Quanto all’annuncio di Lukashenko di schierare un gruppo regionale di truppe bielorusse e russe, ha esortato le autorità bielorusse “ad astenersi da qualsiasi ulteriore coinvolgimento della Bielorussia in questa brutale impresa illegittima e in particolare a cessare immediatamente di consentire al territorio della Bielorussia di fungere da base di lancio per attacchi contro civili ucraini”.

Borrell ha elogiato “la forza, il coraggio e la resistenza del popolo ucraino nel difendersi dall’aggressione della Russia e sta con loro in ferma solidarietà”. “L’Ue continuerà a fornire sostegno politico, militare ed economico all’Ucraina per tutto il tempo necessario e nella misura necessaria”, ha assicurato il capo della diplomazia europea.