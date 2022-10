Putin è un bullo disperato. Ed essendo un bullo disperato lancia i pochi missili che gli sono rimasti sul UCRAINA! TIPICA REAZIONE DEL BULLO CON LE SPALLE AL MURO.. “Putin non è stato provocato, è disperato per le sconfitte sul campo”

Non avevamo dubbi ma adesso é chiaro chi é il criminale. I pacifinti mascalzoni nostrani da che parte stanno?

L’alternativa è una sapiente miscela di fermezza (continuare a sostenere l’impegno militare ucraino in modo da dimostrare coi fatti la mancanza di futuro nell’aggressione russa) e pazienza (aspettare il maturare dei tempi), con la consapevolezza di fare sacrifici per difendere, non soltanto la libertà degli altri, ma anche e soprattutto la nostra, circostanza quest’ultima che i populisti fanno finta opportunisticamente di non vedere.

Sarebbe interessante sapere come Putin, che definisce atto terroristico l’attacco ucraino al ponte di Crimea, qualifica la aggressione della Russia a uno stato sovrano, la sottoposizione della sua popolazione civile ad indiscriminate stragi notturne e la incorporazione violenta di una parte del suo territorio.

Sarebbe anche interessante sapere come le crescenti truppe dei votati nostrani alla pace tout court (Conte in prima fila, e a seguire Fratoianni, Bonelli e, da ultimo, un inedito De Luca campano) pensano di poter intrattenere rapporti anche di semplice coesistenza territoriale con chi ha una storia decennale di brutali aggressioni ai vicini (Georgia, Cecenia, Siria, etc.), affama il suo popolo per dirottare le risorse sulle spese militari e coltiva convintamente piani di espansione imperiale a danno dei paesi contigui per ripristinare le forme di sfruttamento e di dominio già per lungo tempo praticate nei loro confronti e soltanto di recente fortunosamente interrotte.

Se hanno tutti sti missili come mai non li utilizzano al fronte contro l’esercito ucraino, che intanto continua ad avanzare inesorabilmente a sud e a est? Inoltre utilizzare questa ferraglia iraniana dalla dubbia precisione al confine con la Polonia è una mossa stupida oltre che unitamente rischiosa. Che i Russi stiano iniziando ad agire come chi tanto non ha più niente da perdere? ad ogni modo, Adesso che il ponte di Putin è semidistrutto, i mezzi pesanti e i treni non passeranno più per molto tempo, quindi rifornire le truppe sarà sempre più difficile. era un obbiettivo strategico fondamentale per gli ucraini, anche il timing non è casuale, perché è adesso che stanno per separare l’est e il sud del fronte circondando l’esercito russo da tutti i lati… Il generale macellaio può continuare a colpire obiettivi civili a caso ma la guerra la perde lo stesso.

Ora serve una sapiente miscela di fermezza (continuare a sostenere l’impegno militare ucraino in modo da dimostrare coi fatti la mancanza di futuro nell’aggressione russa) e pazienza (aspettare il maturare dei tempi), con la consapevolezza di fare sacrifici per difendere, non soltanto la libertà degli altri, ma anche e soprattutto la nostra, circostanza quest’ultima che i populisti fanno finta opportunisticamente di non vedere.

Putin è un bullo disperato. Ed essendo un bullo disperato lancia i pochi missili che gli sono rimasti sul UCRAINA! TIPICA REAZIONE DEL BULLO CON LE SPALLE AL MURO.. “Putin non è stato provocato, è disperato per le sconfitte sul campo” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo