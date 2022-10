Una, cento, mille Teheran. La rivoluzione rosa dell’Iran

Sostenere legalmente chi non ha gli strumenti per difendersi e a volte la fiducia per farlo, promuovere la cultura dei diritti e le libertà, sempre.

La tragica fine di Mahsa Amini, uccisa a 22 anni, perché indossava male il velo, continua a scuotere l’Occidente e l’Iran. Un ciuffo ribelle, libero, che le accarezzava il viso, ha decretato la sua fine e segnato l’inizio di una delle proteste più dure e decise degli ultimi anni.

Da settembre sono oltre 180 le vittime degli scontri, mentre innumerevoli sono le urla al cielo dei manifestanti, gridano “Marg bar dictator” [morte al dittatore] e “Donna, vita e libertà”. Monta la rabbia di uomini e donne in Iran.

Dopo la Rivoluzione islamica del 1979, con l’ascesa al potere dell’ayatollah Khomeini, fu imposto alle donne di indossare il velo islamico e di sottomettersi alla legge della sharia. Queste imposizioni furono subite, ma la morte ingiusta di una ragazza per aver indossato in maniera non appropriata l’hijab, no, ha ferito la società iraniana e sollevato un’onda di proteste.

Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, per attenuare il divampare delle sommosse ha ordinato al ministero dell’Interno di procedere con un’indagine per chiarire quanto accaduto e identificare i responsabili, ma senza ottenere alcun risultato, gli iraniani non hanno ceduto di un passo, hanno continuato a sfidare le autorità. Sono donne in particolare, giovani, madri, anziane che hanno deciso di schierarsi e difendere i diritti delle donne, i diritti di tutti, incuranti delle conseguenze. Vengono picchiate, arrestate, manganellate, ma non arretrano dalla linea della protesta, si tagliano i capelli, bruciano il velo, per reclamare la propria libertà.

Tagliarsi i capelli è espressione di lutto nella cultura curda e oggi anche un atto di resistenza delle donne iraniane, che chiedono un’attenzione internazionale sulle vicende in atto. La narrazione calda operata dai video postati sui social serve a rendere oggettiva la violazione delle libertà personali che avviene in Iran, così come in mezzo mondo, serve a rendere oggettiva le barbarie del regime e a chiamare oppressione ciò che vuole essere rappresentata come normalità e assenza di morale.

Le “pattuglie di orientamento” hanno il compito di garantire “una morale pubblica” e che le donne si adeguino al rispetto di un abbigliamento corretto, vigendo un codice di abbigliamento che obbliga tutte le donne, a prescindere dalla provenienza e dal credo, a vestire abiti larghi e a portare il velo. Ciò che è difforme è considerato dissacrante.

Sebbene una parte minoritaria della popolazione sia ancora legata alle ideologie della Rivoluzione islamica, milioni di iraniani ne dissentono fortemente. In controtendenza con il sentire della popolazione, i governi succedutisi hanno continuato a spingere verso una maggiore islamizzazione, di cui le donne, come spesso accade, sono state le principali vittime.

Il governo mostra i muscoli con la presenza in strada della polizia morale e della Basij, la forza paramilitare dei pasdaran, e in questa immagine c’è ovviamente tutta la brutalità di un regime che non ama il suo popolo. Nei vademecum degli oppressori ricorrono dei cliché, i contestatori sono una minaccia per la sicurezza del Paese e vanno puniti, i media credibili sono solo quelli di regime, dal momento che gli altri veicolano fake news, i dissidenti vengono colpiti dalle accuse di propaganda e spionaggio e zittiti attraverso esecuzioni e processi sommari. Le donne in Iran tutto sommato contribuiscono attivamente alla società, ma vengono loro precluse cariche pubbliche e posti chiave, le loro espressioni compresse. Il Consiglio dei Guardiani, che ha il compito di qualificare e squalificare i candidati durante elezioni ha sempre bocciato le donne, ma nonostante queste evidenze è importante denunciare i casi di violazioni sistemiche dei diritti umani. La presa di posizione internazionale contro i sistemi viziati deve essere unanime e va esercitata con costanza, portando avanti strategie di cambiamento, al di là degli interessi economici sull’Iran.

Dall’Afganistan all’Iran, da Kabul alle varie università di Teheran, sono stati organizzati sit-in in memoria di Mahsa e per l’affermazione dei diritti fondamentali. È iniziata anche la primavera dell’Iran, spetta alla comunità internazionale mostrare vicinanza, ancora una volta, ai popoli costretti dai regimi. Non si pensi che la progressiva erosione dei principi fondamentali di alcuni Paesi possa non investire nel tempo anche altri Stati. Sostenere legalmente chi non ha gli strumenti per difendersi e a volte la fiducia per farlo, promuovere la cultura dei diritti e le libertà, sempre.

Una, cento, mille Teheran. La rivoluzione rosa dell’Iran ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo