Basta sacrificare la realtà sull’altare della pace

La proposta di organizzare il 4 novembre prossimo una marcia per la pace e il negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina ha sollevato dubbi e critiche sia per la piattaforma politica su cui sarebbe stata convocata la manifestazione sia per chi la promuove. C’è chi come l’ex ministro Roberto Speranza ritiene che sia “fondamentale che torni in campo una forte iniziativa politica e diplomatica insieme a una grande mobilitazione popolare”, chi invece, come il custode del Sacro convento di San Francesco frate Marco Moroni (si) chiede “La pace è una cosa seria, l’abbiamo ricevuta in dono dopo due guerre mondiali e settanta milioni di morti ma non l’abbiamo saputa custodire. E oggi la stiamo perdendo. Come possiamo ricostruire un serio impegno di cittadini e istituzioni per la pace?”.

Chi sta via via aderendo alla marcia, che probabilmente si terrà a Roma quando il governo avrà già giurato, fa parte di associazioni, movimenti e reti che storicamente si proclamano pacifiste e che negli ultimi 50 anni hanno occupato le piazze in occasione di conflitti armati. Conflitti armati in cui, è sempre bene ricordarcelo, erano impegnati gli USA o la NATO. A questo giro anche se non schierati in prima linea in quanto tali, i “nemici della pace” sono sempre gli stessi…

Wikipedia descrive la guerra come un fenomeno sociale che è “contraddistinto dalla violenza armata posta in essere fra gruppi organizzati, un conflitto tra Stati sovrani, o coalizioni, per la risoluzione, solitamente in ultima istanza, di una controversia internazionale più o meno direttamente motivata da veri o presunti, ma in ogni caso parziali, conflitti di interessi ideologici ed economici”. La Treccani ci ricorda inoltre che la guerra “nel diritto internazionale è definita come una situazione giuridica in cui ciascuno degli stati belligeranti può, nei limiti fissati dal diritto internazionale, esercitare la violenza contro il territorio, le persone e i beni dell’altro stato, e pretendere inoltre che gli stati rimasti fuori del conflitto, cioè neutrali, assumano un comportamento imparziale.”

Le prime attestazioni di un conflitto letale risalgono all’attuale Sudan e datano all’incirca al 11740 a.C. La guerra fa quindi parte dell’umanità? Di fatto sì e, checché ne dica fra Moroni, abbiamo avuto conflitti, anche in Europa, molto dopo la Seconda Guerra Mondiale e prima dell’immotivata invasione russa dell’Ucraina. Già, una guerra immotivata se è vero, com’è vero, che la Corte internazionale di giustizia (che aggiudica le dispute tra stati) ha aperto un’istruttoria 10 mesi fa sul presunto “genocidio” delle popolazioni russofone in Ucraina da parte del governo di Zelensky senza confermare quanto affermato da Mosca. Dopo un primo chiarimento di quali siano gli elementi del crimine internazionale del genocidio da parte dei giudici, si sono susseguite dichiarazione di decine di stati contro l’interpretazione data dalla Federazione russa del più grave dei crimini codificati dal diritto internazionale.

A qualche minuto di distanza dalla Corte internazionale di giustizia all’Aia, l’ufficio del Procuratore generale della Corte penale internazionale ha aperto un dossier sui crimini commessi in Ucraina, sebbene la pratica sia stata aperta il 2 marzo 2022, si stanno portando avanti indagini relative a fatti occorsi dal 21 novembre 2013. Alle indagini partecipa anche Eurojust.

Secondo Mosca, le accuse di genocidio nelle regioni del Donbass sarebbero collegate a condotte fortemente discriminatorie del governo ucraino nei confronti delle comunità russofone che vivono nel Donetsk e Lugansk tanto da rendere necessaria la loro liberazione. Eppure, per questioni di “colonialismo”, un termine apparso a fasi alterne, ci sarebbe un apposito Comitato al Palazzo di Vetro, eppure non c’è traccia neanche di un tentativo respinto di iscrizione all’ordine del giorno di perseguire questa “liberazione” con gli strumenti previsti dal diritto internazionale.

Se purtroppo non è vero che dalla fine della Secondo Guerra mondiale abbiamo vissuto in pace, è vero che il diritto internazionale parla chiaro relativamente alle condotte che possono essere ritenute lecite in un conflitto armato:

Invadere militarmente uno Stato sovrano è un crimine internazionale;

attaccare popolazioni civili disarmate è un crimine internazionale;

stuprare è un crimine internazionale;

deportare le persone è un crimine internazionale;

razziare o distruggere proprietà, animali e ambiente è un crimine internazionale;

arruolare minori è un crimine internazionale.

Queste condotte sono al centro delle indagini della Corte penale internazionale, di Eurojust, del monitoraggio dell’OSCE e di alcune organizzazioni non-governative internazionali.

Alle violazioni del diritto internazionale vanno poi aggiunte quelle delle leggi dei territori in questione: annettere porzioni di territorio di uno Stato sovrano (anche in assenza di quanto su indicato) è contrario alla Carta delle Nazioni Unite se non avviene col consenso delle parti in causa e in mancanza di monitoraggio internazionale; costringere le persone al voto con la forza, le minacce o il ricatto è una violazione dei diritti umani.

Ora, se è vero che un negoziato prevede delle concessioni, è altrettanto vero che la giustizia terrena prima di consegnare il suo verdetto alla politica deve poter fare il suo corso.

Quello che continua a meravigliare è che chi si com(muove) per la pace non legge il contesto di cui si preoccupa attraverso le lenti del diritto internazionale. Da quasi 80 anni esistono accordi tra tutti gli Stati che rendono, o renderebbero, possibile confrontare la legge della forza con la forza della legge. Una legge frutto di conquiste politiche riformatrici che dopo lo sterminio di milioni di persone hanno voluto dire basta all’impunità anche per i massimi responsabili politici dei crimini commessi.

La televisione e i social ci raccontano quotidianamente quanto avviene in Ucraina eppure, come per l’Indocina, l’Africa, i Balcani anche nel caso della guerra “nel cuore dell’Europa” si continua a sacrificare la realtà sul campo sull’altare della pace col risultato che i conflitti continuano. Per non parlare dell’inversione dell’onere della prova sull’uso delle armi atomiche.

Certo la minaccia nucleare è presente, ma proprio per questo chiedere a gran voce un negoziato senza pretendere, e quindi premettere, precise precondizioni è non tanto un errore politico quanto una indubbia presa di campo: il campo di chi alla fin fine non si interessa dei diritti delle vittime del conflitto ma della stabilità che ci lascia in pace. Anche moralmente.