 “Ha stato Renzi” è e resterà il mantra di tutti coloro che, in crisi di identità, sono incapaci di assumersi le loro responsabilità.

Quando, dopo le elezioni del 2018, partecipai all’assemblea degli iscritti nella mia sezione del PD, fui aggredito verbalmente da una “compagna” che mi gridò in faccia per cinque o sei volte di seguito “dimmi perché abbiamo perso!”. Urlava con un tono di voce crescente, impedendomi di risponderle, perché l’unica cosa che voleva che dicessi era un atto di accusa contro Renzi.

Questa signora, la classica professoressa saccente ed elitaria che fa odiare la sinistra ai ragazzi, aveva passato i tre anni precedenti a parlare male di Renzi, del suo governo e del PD.

Cosa del tutto legittima nel dibattito interno, ma assai controproducente se passi il tempo in giro per il quartiere, a scuola, in ogni dove, a ripetere a chiunque che Renzi e il suo governo sbagliavano tutto e il PD non era, con lui, un partito affidabile.

La signora era di quelli che consideravano Renzi un corpo estraneo, un usurpatore che, come sosteneva D’Alema, “si è impossessato del nostro partito”. Disprezzando il voto del 70% di iscritti e simpatizzanti che avevano eletto il Sindaco di Firenze segretario nazionale. Tutti usurpatori.

Quando fu possibile risposi che dopo tre anni nei quali una minoranza agguerrita, formata da dirigenti per me bolliti, ma ancora prestigiosi agli occhi di molti, non aveva fatto altro che contraddire pubblicamente Renzi e criticarne l’azione di governo, il risultato non avrebbe potuto essere diverso.

Come se un cameriere si fosse messo sulla porta di un buon ristorante dicendo ai clienti di non entrare perché avrebbero mangiato da schifo. E poi quel cameriere fosse andato dal proprietario, che avrebbe fatto fallire, chiedendogli a brutto muso: perché?

Ora faranno un congresso. Faccio due sole notazioni.

La prima è smettetela di parlare di Renzi se non siete in grado di capire che con lui avete perso l’opportunità storica di realizzare le ragioni che ci portarono a fondare il PD. Non avete solo perso un leader, che è rimasto tale, ma avete affossato per sempre quelle ragioni.

La seconda è ditevi la verità. Non è il 19% di quest’anno ad essere più catastrofico del 19,1% del 2018. Quello 0,1% in più di Renzi serve solo a dire che il minimo storico l’avete toccato con Letta.

La vostra catastrofe è che oltre 805mila elettori vi hanno rifiutato il voto dopo quattro anni di guerra a Renzi. Tutti Renziani? Il Terzo polo ne ha presi più di 2,1 milioni. Una guerra che vi ha portato a negare la realtà del Paese e a fissare strategia e obbiettivi solo per contraddire o nascondere, magari irridendole, le proposte efficaci e ragionevoli che venivano da lui.

Contrari per principio, solo per odio, ottusità politica e astio personale. Quella è stata la vostra catastrofe annunciata, prima politica e poi elettorale.

Ossessionati come siete pensavate di risolvere il problema escogitando qualcosa di diverso o l’opposto, per non dargliela vinta, e vi siete trovati a maneggiare fuffa da scambiare con un camaleonte imbroglione, che avete promosso come campione di progressismo e che, infine, ha fregato anche voi.

E ora ce lo avete in casa, che aspetta vi facciate fuori definitivamente, in un modo o in un altro, per mangiarvi i resti come un saprofita.

Chissà se oggi la signora professoressa, guardandosi allo specchio, si chiederà “perché?” con la stessa veemenza di allora, ma con un po’ più di onestà e rispetto per sé stessa e per gli altri?

"Ha stato Renzi" è e resterà il mantra di tutti coloro che, in crisi di identità, sono incapaci di assumersi le loro responsabilità. Credo che nel nostro cammino di riformisti, tutti abbiamo inciampato in codesta professoressa; anche in più di una. Sono fabbricate in serie, "fatte con lo stampino". Anime morte, come la professoressa piddina di ferro. Coltivano la negazione storica come condizione necessaria a rimanere a galla. Inguaribili senza speranza, non c'entrano nulla con la parola democrazia.

