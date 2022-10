PER LA PACE! VIA I RUSSI DALL’UCRAINA.A quando una manifestazione di piazza contro la Russia di Putin? cari figli di Putun

La rappresaglia sui civili come reazione ad un atto di guerra è condannata nel modo più assoluto da tutti i trattati internazionali allo scopo di impedire, anche in situazioni estreme, le sofferenze della popolazione presente nei teatri di guerra.

Dalla Convenzione di Ginevra ai trattati seguenti, non è stata mai data giustificazione o comprensione a simili atti, che sono perseguiti e sanzionati come crimini del massimo livello.

Si può giustificare o solo comprendere che per rappresaglia al bombardamento di un ponte, una infrastruttura strategica che in ogni conflitto è considerata un obbiettivo militare, vengano bombardati dai russi i quartieri residenziali di città ucraine, seminando decine di morti civili di ogni età?

A leggere alcuni post e commenti in rete si può.

Questo mi fa orrore, ma non mi sorprende, se non per il fatto che, dopo 77 anni di vita democratica, ci sia ancora chi, rifiutando le regole di base del vivere civile, si sente nel giusto, dimostrando solo di essere in una condizione di abiezione umana.

Sono i portatori di una sub cultura barbarica, che ignora o nega secoli di faticosissimo e spesso tragico cammino dell’umanità per la conquista dello stato di diritto, che è alla base di qualunque sistema di convivenza civile.

Guardo senza sorpresa i miserabili che fanno sfoggio di un super realismo che fa considerare loro come “giuste conseguenze”, “effetti prevedibili e comprensibili”, l’eccidio di decine di migliaia di civili, la tortura pianificata, lo stupro e l’assassinio dei figli davanti ai genitori, prima che anche loro vengano torturati, stuprati e uccisi, il saccheggio di case, la distruzione sistematica di ospedali, scuole e ogni altra infrastruttura civile.

Tutto per ridurre in miseria e terrorizzare un popolo che deve essere punito per non avere accolto i “liberatori” russi e resiste, anche solo passivamente, all’occupazione straniera.

Come senza sorprendermi ascolto le argomentazioni ipocrite di chi allarga le braccia e dopo avere detto una parola di circostanza contro l’invasione russa, ne spende mille per dargli ragione, perché “la storia”, perché “se la sono voluta”, perché “i nazisti”, perché “anche loro hanno commesso crimini contro i russofoni del Donbass”, perché “Zelensky è un delinquente peggiore di Putin”, perché “la guerra per procura da parte degli Usa e della Nato”, perché “in occidente arrivano solo bugie”, perché “giusto o sbagliato Putin vuole sottrarsi ad un vecchio ordine mondiale egemonizzato dagli Usa, come è giusto che sia e come vogliamo anche noi”.

Perché leggo e ascolto queste reazioni senza sorprendermi?

Perché la storia mi ha insegnato che la barbarie alberga nell’animo di molti. “La banalità del male” come scriveva Simone Weil.

Sono gli eredi di chi considerò la rappresaglia per l’attentato alle truppe naziste di via Rasella, culminato con l’eccidio delle Fosse Ardeatine, una conseguenza legittima e comprensibile. I successori morali di chi ritenne un normale atto di guerra l’eccidio di Marzabotto e di Sant’Anna di Stazzema. Di chi considerava i resistenti italiani all’invasore nazista dei banditi da fucilare o impiccare, perché avevano osato sfidare, come traditori, la potenza militare soverchiante del Reich. Se l’erano voluta.

Come oggi se la sono voluta le donne violentate, perché sono state incaute o erano vestite in senso contrario alla morale, o la coppia gay pestata a sangue per avere provocato una giusta reazione di disgusto.

Neanche il fascismo è più quello di una volta. Oggi non ha un partito, ma si è insinuato trasversalmente nell’animo di molti che non sanno più distinguere la vittima dal carnefice.

Alcuni di loro parlano di diritti, di lotta alle disuguaglianze, di difesa degli ultimi. Basta che non siano ucraini. Che, come sostiene Putin, dovranno morire perché non possono essere riabilitati, e i giovani superstiti dovranno soffrire per almeno venti anni e cancellare nella loro mente anche il ricordo dell’Ucraina.

Se si vuole manifestare credibilmente per la pace si deve chiedere il ritiro dei Russi dall’Ucraina. Se non lo si fa e si chiede agli ucraini di non resistere a chi li ha invasi significa incoraggiare Putin a perfezionare la sua guerra con lo sterminio di un popolo e la cancellazione di uno Stato sovrano.

Chi vuole esserne complice?

PER LA PACE ! VIA I RUSSI DALL'UCRAINA. A quando una manifestazione di piazza contro la Russia di Putin?

