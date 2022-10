Questa storia dell’Ucraina somiglia troppo alla questione delle foibe dove è facile capire chi ha buttato i tanti nelle foibe, ma che a nessuno interessa cosa ha scatenato questo rancore e spinto gli slavi contro gli italiani tutti, compresi donne e bambini.

“Polito prende spunto da due dichiarazioni per dire: ecco guardate la differenza che c’è, tutti vogliono la fine del conflitto, alcuni anche la verità.

E cosa scrive Polito? Fa riferimento a queste due dichiarazioni

che ci sono state riguardo alle reazioni ai missili russi degli ultimi giorni sull’Ucraina.

La prima ‘Una violenza indiscriminata sta colpendo l’Ucraina. Muoiono civili, bambini, è già tardi, ma chiediamo a gran voce un’azione degli organismi internazionali per il cessate il fuoco e l’apertura del negoziato.’

La seconda ‘La guerra sciagurata che la federazione russa ha scatenato, arrogandosi un inaccettabile diritto di aggressione, lascia ogni giorno una scia di morte e distruzione, di odio che inquina anche ogni campo dell’attività civile, delle relazioni e la pace è urgente e necessaria. La via per costruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo ucraino.’

Scrive Polito: ‘La prima frase è di Graziano Delrio, parlamentare del PD, uomo umile mite e giusto buon cattolico, per lui ciò che sta colpendo l’Ucraina è una violenza indiscriminata. La seconda è di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica, personalità altrettanto mite giusta e di fede cattolica, per lui la guerra sciagurata è stata scatenata dalla federazione russa. Entrambi cercano sinceramente come tanti, come tutti gli italiani la pace, ma la differenza sta nel come pensano di poterla raggiungere.’

