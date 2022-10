Se la lotta all’inflazione si fa solo con sussidi e più debito, è un bel problema per i giovani.

Il direttore generale di Bankitalia Signorini esorta a tenere sotto controllo i conti pubblici “per mantenere la fiducia nei titoli di stato italiani”

Le misure in risposta all’aumento del prezzo dell’energia determineranno in maniera sostanziale il futuro dei giovani in Italia. Perché se si farà altro debito in maniera indiscriminata, tutto il peso dell’attuale situazione che stiamo vivendo si trasferirà sulle spalle delle future generazioni. E’ il monito del direttore generale della Banca d’Italia Luigi Sigorini, intervenuto all’Insurance Summit 2022 dell’Ania in veste di presidente dell’Ivass per sottolineare l’importanza di “un approccio coordinato a livello europeo”.

L’aumento del debito come soluzione contro i rincari presenta infatti due controindicazioni: innanzitutto “mantenere i prezzi bassi attraverso sussidi finanziati dal debito è illusorio e nel lungo periodo sposterebbe l’onere finanziario e ambientale ancora una volta alle prossime generazioni, che erediteranno comunque un fardello già abbastanza pesante”, spiega Signorini. Per questo, suggerisce di devolvere le “limitate risorse” del bilancio pubblico a favore delle famiglie più colpite e per gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica. Secondo, ma non per importanza, è il problema della credibilità dei titoli di stato italiani davanti alla comunità internazionale, esposti ai cambiamenti del sentiment dei mercati azionari. Serve una “strategia credibile di lungo periodo per i conti pubblici” per “mantenere la fiducia nel mercato dei titoli governativi” afferma il dg di Bankitalia. Ad un aumento del debito corrisponde infatti, in linea di massima, un aumento dello spread, misura della rischiosità dei titoli di Stato italiani (Btp). Uno spread elevato indica quindi un’economia instabile e meno affidabile, poco “attraente per gli investitori” che preferiscono spendere i loro soldi in economie che hanno maggiori probabilità di saldare il proprio debito.

Basandosi sui dati disponibili, Luigi Signorini si aspetta “un lieve rallentamento dell’economia nel terzo trimestre del 2022” e “un impatto negativo più pesante” nel quarto, dovuto ai prezzi dell’energia molto alti oltre che ad un rallentamento a livello mondiale. La crescita del Pil attesa è positiva, sebbene a ad un ritmo “significativamente ridotto” rispetto alle stime precedenti. Ma l’incertezza rimane alta e non si può escludere l’ipotesi di uno scenario avverso, in cui il conflitto prolungato in Ucraina invertirebbe il segno del Pil determinando una recessione.

