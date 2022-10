SERVE una dose di onestà intellettuale. A CHI SOSTIENE IL CONTRARIO.

Una richiesta di pace astratta non ha molto senso. Tutti vogliamo la pace ma non si può prescindere dal denunciare chiaramente chi è l’aggressore e chi è la vittima e che chi sta aggredendo deve smettere di farlo. Roberto Giachetti

LA PACE PER ESSERE VERA DEVE ESSERE GIUSTA.

Non basta chiedere pace, soprattutto se non si sa a chi chiedere cosa. Putin ha voluto la guerra e per farla ha invaso l’Ucraina, che tutto si può dire tranne minacciasse l’integrità del territorio e la sovranità dello Stato russo.

Non ci sono filo ucraini, filo russi e equidistanti, perché abbiamo sentito, letto e visto che chi vuole apparire equidistante fa, consapevolmente o no, il gioco di Putin, un dittatore in patria e un criminale di guerra fuori.

La guerra finisce se i russi la smettono. La pace torna se i russi tornano a casa loro.

Non basta chiedere genericamente pace, e dire semplicemente stop all’invio di armi all’Ucraina non porta alla pace. Ci spieghino gli equidistanti che percorso di pace prevedono e quali sarebbero le conseguenze concrete che comporterebbe la loro previsione.

La resistenza ucraina, di popolo, non è solo la legittima difesa della propria patria contro un aggressore straniero. E’ la condizione per sperare di aprire un tavolo di trattativa che, se i russi avessero occupato tutto il Paese e insediato a Kjiv un governo fantoccio, non si sarebbe neanche potuta immaginare.

Dunque chi spaccia per equidistanza lo stop delle armi all’Ucraina non chiede la pace, ma la resa dopo il suo disarmo unilaterale, che significherebbe il dilagare dell’occupazione russa e la cancellazione dell’Ucraina come Stato indipendente.

I russi hanno più volte e ufficialmente spiegato in cosa consisterebbe la conseguente rieducazione violenta di un popolo intero, calcolando in venti anni di “giuste sofferenze” il tempo necessario.

Dunque sì ad una iniziativa diplomatica forte da parte dell’Europa, con la nomina di un plenipotenziario di prestigio ed esperienza come Merkel o Blair, come Renzi propone dai primi giorni di guerra, e nel frattempo un cessate il fuoco, in attesa che maturino attivamente le condizioni per l’apertura di una trattativa di pace.

Ma questo presuppone che la capacità di resistenza politica, economica e militare ucraina non venga meno.

Chi non si pone questo problema non è costruttore di pace, ma sta coscientemente dalla parte di chi ha scatenato e vuole la guerra di conquista dell’Ucraina. E’ complice di Putin.

PS. Ieri l’Assemblea Generale dell’ONU, condannando per la seconda volta l’aggressione russa all’Ucraina, ha dichiarato di non riconoscere i referendum farsa di Putin sull’annessione del Donbass,

146 voti a favore, 36 astenuti, tra cui la Cina e l’India che precedentemente non avevano approvato la prima condanna, e solo 5 contrari. Oltre la Russia, la Bielorussia, la Corea del nord, la Siria e il Nicaragua.

Il tanto decantato BRIC si è diviso in 3, dato che il Brasile ha votato a favore, Cina e India astenuti e il “nuovo ordine mondiale” di Putin è sostenuto solo da 5 dittature feroci.

SERVE una dose di onestà intellettuale. A CHI SOSTIENE IL CONTRARIO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo