Matteo Renzi : “Una grave ferita istituzionale, di un’inaudita gravità, l’accordo tra Pd e M5s per lasciare fuori il #terzopolo dalle cariche che spettano alle opposizioni. L’accordo fra PD e M5S per escludere il Terzo Polo dalle vicepresidenze di Camera e Senato è un fatto gravissimo che fa male alle istituzioni di questo Paese.

Se succede il giorno dopo c’è una polemica istituzionale enorme perché hanno violato le regole e a quel punto chiederemo il Copasir.” #RenewEurope.

Delle 6 cariche che spettano all’ opposizione i Dem e i 5s hanno fatto un accordo blindato che metterebbe fuori il Terzo Polo: 3 li prenderebbero i DEM, 2 i M5S. QUINDI al Terzo Polo ne andrebbe solo uno. Una mossa per tenere fuori Renzi e Calenda. MOSSA GRAVISSIMA lasciare il Terzo Polo fuori dalle cariche che spettano alle opposizioni”. Renzi avverte: “Pronti a chiedere il Copasir”. Bene, che non si arrischino, troverebbero pane per i loro denti. Comunque un’ulteriore dimostrazione della doppiezza e della inaffidabilità del PD, sempre disposto ad inginocchiarsi di fronte ai 5s, rinunciando ai propri principi pur di ottenere le poltrone. Guerra vorranno? Guerra sarà!!!

Come al solito, non sono riusciti a farlo fuori dalla politica, sia con le procure, e sia politicamente che è tutto dire essendo il MIGLIORE, fra pd e i5 stalle, la vergogna non la conoscono propio, tanto , la loro strada per andare nella sparizione e oramai tracciata

Avanti Matteo… Ancora non hanno capito che quando si tratta di combattere, tu sei sempre avanti e non ti nascondi dietro gli altri come fanno loro.Il P.D. perde il pelo ma non il vizio, dopo 4 anni, cercando buttare fuori con tutti. I mezzi anche illegali Renzi,fuori dal Parlamento, e lo ha pagato, con la sua distruzione, adesso ancora Insiste, non ci rimarrà neanche la Puzza. Si stanno dimostrando per quello che sono… l’Italia continuerà a premiare il terzo polo A questo punto devo dire che il PD è il più ambiguo è distruttore partito della politica italiana. Eppure sono nei luoghi dove bisogna garantire la democrazia. POVERA PATRIA COME SEI CONCIATA. Matteo rimaniamo solo noi, Mtteo fai rispettare il terzo polo e tutti noi che crediamo in voi ,a mali estremi estremi rimedi e Copasir sia. Nel PD. Di democratico non c’ e’ più niente ,e ‘ una vera vergogna .Matteo vai avanti fai i tuoi passi non dargliela vinta .

