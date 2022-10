CURATEVI! Signori pidioti e settari 5 S.

Mi chiedo come e per quanto tempo riusciranno a governare l’Italia.Gia ieri la coalizione di destra si è già sfasciata …visto che FI non ha votato per La Russa. E si è sfasciata non per questioni politiche…ma per questioni di poltrone…perchè la Meloni non ha dato un ministero all’infermiera Ronzulli badante di Berlusconi. Il quale per questo smacco ha mandato affanculo La Russa in diretta televisiva dal senato…..se questo spettacolo indegno non è indice di sfascio della coalizione non so cosa altro possa esserlo.Aggiungo che, indipendentemente da dove siano venuti i voti, solo quel ‘genio’ politico di Enrico Letta … poteva trasformare un problema tutto interno al centro destra in un problema delle opposizioni.

Per questi dico CURATEVI. PD e 5S sono ossessionati contro Matteo Renzi e non trovano di meglio che ogni sorta di nefandezza nei suoi confronti mi sono stufato.Per questi cazzari .

Renzi è il responsabile di tutto…Non pensano a quanto sia scandaloso aver riportato Berlusca in Senato con la sua fame di potere che non esita a rendersi ridicolo, ma forse anche pericoloso, inconsapevolmente, visto lo stato mentale decisamente aterosclerotizzato. Comunque voi pidioti e settari 5 S antirenziani siete imbroglioni e delinquenti visto che per accusarlo siete disposti a falsificare la realtà, a diffondere illazioni senza prove e ad andare anche contro la matematica.

CURATEVI!

L’elezione di La Russa a Presidente del Senato ci dà la radiografia del vero stato di salute del centro – destra.

L’unità mostrata in campagna elettorale era solo di facciata e il risultato, sostanzialmente un travaso di voti all’interno della coalizione, ha lasciato frustrazioni e volontà di rivalsa negli alleati minori di Meloni, irritati da “quella signora” che ha vinto troppo.

FI è un partito allo sbando, la Lega una pentola a pressione che sta per esplodere, Fd’I vive tutte le indecisioni dei neofiti, tra la scelta di caricarsi di responsabilità superiori alle sue capacità, per supplirne la mancanza da parte dei suoi figli minori, oppure cedere alla norma spartitoria per garantirsi longevità.

Questo è quello che la maggioranza degli italiani ci ha regalato e che, tra agguati e vaffa, dovrà affrontare le crisi più rischiose e difficili degli ultimi settanta anni.

Una maggioranza infragilita dalle rivalità interne e divisa dalle dispute di potere che avrà vita dura. Questo è il dato politico principale confermato da questo esordio.

Invece i soliti idioti dissertano, manco a dirlo, su Renzi che avrebbe intrigato nel segreto dell’urna.

Delusi per non essersi liberati di lui e per il fatto che il Terzo Polo stia ben saldo in Parlamento, coltivano ancora la loro mania ossessiva, sviando l’attenzione dell’opinione pubblica dal vero stato del centro – destra e dai rischi per il Paese in mano a questa maggioranza. Curatevi.

CURATEVI! Signori pidioti e settari 5 S.

