Lo ribadiamo convintamente: nessun voto del #TerzoPolo ha contribuito a eleggere La Russa Presidente del Senato.

Che nulla hanno a che vedere con i veri problemi degli italiani . Questa è la drammatica verità.

E comunque se lo aveste fatto avreste fatto bene ; io vi ho votato anche per questo, per autonomia di azione e fuori da ogni sudditanza del pd .

E poi a forza Italia gli sta ben fatta.

Viva la sincerità’. (La mia).

PS: Ma perche non guardiamo ,l’altra faccia della stessa medaglia,invece che scandalizzarsi sulla votazione del presidente del senato? per informarmi se volete sapere. Dopo dieci anni questi tornano con una maggioranza assoluta. E alla elezione della seconda carica dello Stato ci fanno una figura di questo tipo!!! Ma, io dico, si può?? E non solo ci fanno una figura barbina non votando La Russa, che per me è persona degnissima a ricoprire la carica, oltre che non si capisce perchè non lasciare alle opposizioni l’ altra carica istituzionale ( Presidenza della Camera), con il teatrino inscenato oggi, prestano il fianco a qualunque tipo di critica. E a ragione. Purtroppo siamo messi così.Peccato che si sono scatenati tutti i media e la Stampa nazionale. Ovviamente si tira in ballo Renzi. Di certo le sue continue dichiarazioni di non fare richiami al fascismo di soggetti presenti in FdI ha aiutato molto a ritenere che abbiano votato LaRussa e lo dicono pure gli interessati chiamandolo “ aiutino” . Brutta pagina del Parlamento comunque!