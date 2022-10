CALENDA. Le Istituzioni si rispettano in primo luogo eleggendo persone adatte a rappresentarle

Le Istituzioni si rispettano in primo luogo eleggendo persone adatte a rappresentarle. La Russa e Fontana non lo sono, per storia personale e posizioni politiche prese e ciò non ha nulla a che fare con l’essere di destra o di sinistra.

Ottimo Calenda. Ma la sig. Meloni capirà? Ci vuole un disegnino che lei possa capire. Esempio: dici che l’Italia deve riscoprire l’orgoglio nazionale e saperlo difendere quando è il caso. Dunque x ipotesi ci fosse una battaglia anche piccola piccola chi manderesti a difendere l’Italia? Bravi soldati e generali o chi ti ha votato o chi ti sta simpatico? Mah tanto non capisce. MELONI TE LO RIPETO! Non è un’offesa allo Stato, ma le contestazioni sono per te che hai fatto pessime scelte, tante persone che non ti hanno votato non riconoscono né te né i presidenti che hai fatto votare in Parlamento.Vorrei ricordare alla signora Meloni che l’OPPOSIZIONE ha gli stessi diritti che aveva lei quando era contraria a tutto ; per ora il diritto di critica esiste ancora.

Meloni, non sono gli esponenti del opposizione che fanno dichiarazioni irrispettose nei confronti dei due presidenti ma sono la maggior parte degli italiani, quella che non l’hanno votata .Aveva promesso persone di alto profilo ma non è stato così.Gli italiani, anche solo quei 7 milioni che l’hanno votata, cominciano ad avere paura. Mi auguro che il Presidente Mattarella vigili, e tutti gli italiani, stiano con gli occhi aperti.

E non ci accusi di supponenza! qui non è questione d supponenza; semplicemente si tratta di due persone estremamente divisive, per il loro passato e per ciò che ancora sono; mentre alla seconda e terza carica dello stato sarebbe auspicabile eleggere persone che possano incontrare il più ampio consenso tra tutte le forze politiche pur provenendo dalle forze di chi ha vinto le elezioni. Parere personale. Meloni sia onesta per una volta! uno che definisce le unioni omosessuali “schifezze” e che dice che l’aborto è una forma legalizzata di omicidio (dimostrando di non capire NULLA di scienza e di legge) non è e non sarà mai il mio presidente della Camera. Non avrà mai il mio rispetto, e la mia vita va avanti lo stesso anche con l’appioppo di cariche a gente discutibile come lui. E purelei signora Meloni! Gente di Destra che per parlare di Istituzioni e valori avete farcito i discorsi con citazioni di personalità molto lontane dalle vostre ideologie (Segre, il Papa, Pertini). E già questo la dice lunga sul vuoto morale della Destra. Che vive in Democrazia ma non può annettersi il merito di aver lottato per essa.Potevi scegliere gender più presentabile , avevi parlato di alto profilo e più in basso di così non potevi scendere nella scelta dei due presidenti , adesso aspettiamo i nomi dei ministri , se li scegli con lo stesso criterio non fai una bella figura , ma soprattutto non lamentarti se le opposizioni non approvano e criticano. O non si può già più criticare? Per ora! Signora Meloni ha vinto le elezioni ed è giusto che governi ma siamo in democrazia e io posso dissentire e dire che i presidenti delle camere non mi rappresentano per niente

CALENDA. Le Istituzioni si rispettano in primo luogo eleggendo persone adatte a rappresentarle ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo