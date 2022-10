IL PD&LETTA SONO, passati dalla retorica del campo largo alla retorica dell’opposizione unitaria.

Siamo passati dalla retorica del campo largo alla retorica dell’opposizione unitaria. La radice è sempre la stessa: trovare la ragione di stare insieme non nelle proposte o nei valori, ma nell’essere contro qualcuno. È la tesi del PD e dunque anche quella di Repubblica.

Se non ti uniformi diventi “la quarta gamba della maggioranza”. Eppure è evidente che l’opposizione comune non si può fare se non condividi la posizione sulla politica estera, energetica… Questo vale per il M5S, per il PD non è dato sapere. Il tutti contro aiuta a non scegliere.

C’era qualche dubbio? La figura misera di Letta.Perde le elezioni.Non e’ un leader.Ma nell’uso della parola scaglia schegge di veleno “Stai sereno” Continuo a ritenere sbagliato dedicare tempo ed energie per seguire quello che pensano il PD e soprattutto i 5S

E intanto noi cittadini con una mentalità progressista e libera, che in Italia rappresentiamo il 58% della popolazione, siamo governati da personaggi imbarazzanti dei quali ci vergogniamo. Perché? Perché siamo rappresentati da persone con i paraocchi che si accoltellano a vicenda Calenda e Letta; che continuamente organizzano congiure medievali Renzi; o cambiano colore come camaleonti Conte. Noi cittadini siamo stufi di voi non ci rappresentate non ne siete capaci. Che vergogna.…bisognerebbe iniziare a capire che non esistono più due schieramenti l’uno contro l’altro ma tante realtà diverse in cui i cittadini possono riconoscersi…è una ricchezza rispetto all’ appiattimento del bipolarismo…ma siamo ormai talmente abituati tutti a ragionare solo in ottica “Guelfi e Ghibellini” che sembra davvero impossibile uscirne…

Meloni . ha stravinto elezioni che avrebbe potuto benissimo non vincere. E ora, visto che l’opposizione si rifiuta di essere “retorica”, piazza i suoi nelle cariche più alte dello Stato mentre l’opposizione farfuglia e si rende ridicola come i polli di Renzo, non riuscendo nemmeno a capitalizzare sulle divisioni della maggioranza. Non sto parlando di fare dispetti: dopo l’altissimo discorso di Segre abbiamo avuto l’elezione senza nessun problema di La Russa, che ha subito fatto il discorso meno repubblicano (e più da ex neofascista) che si sia mai sentito da quella sedia. Ringraziando chi dall’opposizione lo aveva votato. Uno spettacolo che poteva essere benissimo rinviato di qualche scrutinio, portando La Russa a magari un atteggiamento meno arrogante.

E’ inutile cianciare di “proposte” quando non si fa un passo nella direzione di realizzarle, aprendo alla maggioranza i più vasti orizzonti per fare il loro contrario. I “valori”, poi, lasciamoli da parte: queste idea che “io ho i valori e gli altri sono ipocriti e furfanti” la beve solo la ristretta setta di chi aderisce ai culti della personalità.

