Letta: “Questa legislatura comincia con una logica incendiaria” | Meloni: “Parole gravissime, si scusi”

IL RENZI aveva capito subito che persona è questo qua….LETTA “STAI SERENO” (la Francia è il tuo futuro “)

Certamente Letta è il peggiore da quando esiste il PCI,, oggi PD. Se ne faccia una ragione visto che è un intellettuale e soprattutto invece di infangare la democrazia con dichiarazione non tali, faccia ammenda e si ritiri …magari in convento recuperando l’antica fede.

Io onestamente non riesco a comprendere ( OK CHE TUTTO IL PD SIA IN LETARGO PERMANENTE DA ANNI! ) come tutto il PD non lo abbia cacciato dal partito…persona che ogni volta che parla fa danni e che è stato la principale ma non unica causa della loro disfatta politica…LETTA! Un mediocre politico un vero antidemocratico.Incapace di accettare la vittoria elettorale della controparte allo stesso tempo,un perdente di rilevante caratura che non.ne azzecca uno..in più fortemente antitaliano..pericoloso in questo momento grazie ad esternazioni irricevibili…gli unici possibili rappresentanti.delle istituzioni non sono solo gli iscritti al PD

Letta dovrebbe mettersi in un angolo a interrogarsi su come lui e il suo partito abbiano potuto lasciare l’Italia nelle mani di questa maggioranza. Letta dovrebbe anche spiegare in che modo avrebbe voluto farlo. Anche con dei disegnini, visto che in campagna elettorale non l’ha fatto. Ha provato a governare ed è evidente il fallimento, adesso fai quello che gli elettori ti hanno chiesto, opposizione, leale e corretta (difficile per te), e soprattutto non gettate benzina sul fuoco…

Ma il PD ha capito o no che c é qualcosa di profondamente sbagliato nel loro atteggiamento? Se sono arrivati al fatto che nemmeno i parenti li votano piú , evidentemente due riflessioni dovrebbero farle. Basta con accuse e profezie catastrofiche, francamente hanno un po stancato. Costruite una nuova credibilità basata su professionalità impeccabile, critiche costruttive e proposte concrete. Un partito fatto di persone per le persone. Cosí facendo , alle prossime elezioni, riuscirete a salvare il paese come dite di voler fare. Ora risultate solo irritanti qualsiasi cosa facciate o diciate. Il PD si preoccupi del perché dalla nascita in poi ha distrutto tutti segretari che lo porto al 40% + tutti gli alleati? Finiti quelli resta solo “autodistruzione” Letta si preoccupi del perché perde continuamente e porta sfiga e lasci stare la destra che tanto non vanno lontano.

Letta: “Questa legislatura comincia con una logica incendiaria” | Meloni: “Parole gravissime, si scusi”

Enrico Letta dice che “l’inizio di questa legislatura è il peggiore che potesse esserci”. Intervenendo a margine del congresso dei socialisti europei a Berlino, e commentando le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il leader del Pd avverte: “La legislatura comincia con una logica incendiaria da parte di chi ha vinto le elezioni”. Immediata la replica di Giorgia Meloni: “Le sue parole sono gravissime e sono un danno per l’Italia, le sue più alte istituzioni e la sua credibilità internazionale. Letta si scusi immediatamente”, ha detto.

Letta e le divisioni – “Chi ha vinto, invece di riappacificare il Paese, lo sta dividendo. Ma chi semina vento non può che raccogliere tempesta. Invito a considerare che questo metodo è davvero sbagliato”, ha detto il segretario Dem. “Non mi sembra una maggioranza in grado di dare un governo solido al Paese. Sono solo in grado di dare al paese una guerra interna, un conflitto permanente”, ha aggiunto. “Questo è l’opposto di quello di cui ha bisogno il Paese in questo momento”, ha aggiunto.

Meloni: “Parole scandalose” – Giorgia Meloni non ci ha messo molto a replicare. “Sono gravissime le parole pronunciate dal segretario del Partito democratico Enrico Letta a margine del congresso dei Socialisti europei a Berlino”, ha detto. “Affermare all’estero che l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento italiano sia motivata da una sedicente logica perversa e incendiaria e che la scelta dei parlamentari italiani confermi le peggiori preoccupazioni in giro per l’Europa è scandaloso e rappresenta un danno”, ha aggiunto.

Pd: “Scelte estremiste” – Il Pd, dal canto suo, rimanda al mittente ogni accusa di divisione. “Giorgia Meloni pretende le scuse da noi, primo partito d’opposizione. Si assuma la responsabilità di aver diviso il Paese con scelte estremiste ai vertici delle istituzioni. Pensi a formare un governo e dare risposte, se ne è capace. Non ha il potere di dirci come fare opposizione”. Lo ha scritto su Twitter il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano.

