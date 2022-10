Dopo il discorso della Senatrice Segre,il governo ha toccato il fondo più schifoso e becero,eleggere fascisti,omofobi e razzisti,preghiamo Dio,di poterli spedire in russia il prima possibile,speriamo che il ns PDR abbia qualcosa da dire

L’elezione di questo soggetto e’ una vera schifezza tollerabile solo in Italia…fortunatamente il suo ruolo principale è quello di provvedere al corretto funzionamento della Camera dei deputati, organizzando, dirigendo e moderando i lavori d’aula, garantendo l’applicazione del regolamento e provvedendo al buon andamento delle strutture amministrative della stessa…e niente altro…almeno non avremo un soggetto del genere nel Governo che poi e’ l’istituzione piu’ importante…questo a me pare anche se non sono un grande esperto…Ma ancora il punto più basso della democrazia in Italia si deve raggiungere, anche se siamo in discesa veloce. Evidentemente per il nostro Paese c’è sempre un “peggio del peggio” che deve ancora venire, non abbiamo ancora toccato gli abissi che la Storia ha in serbo per noi.

Siamo veramente caduti in basso come si fa con 2 elementi così uno non sa parlare nemmeno l, italiano e l, altro e filo sovietico meditate popolo italiano il bello deve ancora arrivare.

Per fortuna o speranza !Dovremo soffrire per alcuni mesi, poi sarà di nuovo necessario un governo tecnico. Purtroppo siamo nel pieno di una terribile tempesta e mancherà il condottiero. Prevedo tempi scurissimi.Cosa si può aggiungere a quanto descritto qui sotto! solo che questi leghisti oggi sembrano tutto casa e chiesa se guardi il loro passato non solo non dovrebbero assumere alte cariche dello stato (se non fosse perché sono stati eletti dai cittadini) ma neanche semplici parlamentari lentamente col passare del tempo come i pentastellati che vanno estinguendosi

LORENZO FONTANA, UNA “MACCHIETTA” AGGHIACCIANTE.

“Me dispiace, ma nun ce la posso fà”. Prendo in prestito le parole di Pina Cocci, che ho ricordato qualche giorno fa, per descrivere il mio stato d’animo difronte all’elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera dei Deputati. Uno dei punti più bassi della storia repubblicana.

Mi trattengo dall’esprimere un mio, pur recondito, tratto lombrosiano, che relego nel sub conscio.

Mi limito a dire che costui rappresenta il concentrato di tutto ciò che mi fa orrore in un politico.

Dall’omofobia dichiarata, all’esibizione strumentale di un cattolicesimo immaginario e spietato, al filo putinismo agito nel modo più ottuso e sfrontato, passando attraverso quanto di peggio esista nel bestiario leghista, tanto da sembrare la caricatura della caricatura del Pojana dell’ottimo Andrea Pennacchi.

Ci sarà tempo di fare valutazioni politiche più appropriate. Oggi dico solo che avere indicato lui, da parte della Lega, come terza carica dello Stato, e averlo votato senza obbiezioni da parte della destra, manda al macero ogni pretesa di moderatismo di FI e di patriottismo di FdI, per chi ci abbia creduto.

Vedremo quando si discuterà di autonomia differenziata, il succedaneo della secessione in salsa neo leghista, quanto i patrioti di Meloni decideranno di cedere per conservare il “posto”.

I passaggi del suo discorso di insediamento sulla “diversità dell’Italia” e l’esigenza di “una non omologazione dell’Italia a realtà estere più monolitiche” preannunciano tempesta e metteranno alla prova sia l’improvvisata conversione euroatlantica della futura premier, sia la sua, del tutto presunta, capacità di non cedere agli ukase dei suoi peggiori alleati.

Ora lei e i suoi colonnelli si presentano sorridenti in Aula, dicendo che tutto procede bene e speditamente.

Delle loro dinamiche di marketing mi disinteresso. Ma i risultati delle loro faide interne, come questo esito istituzionale abborracciato e di bassa Lega, saranno pessimi per l’Italia.

LORENZO FONTANA, UNA “MACCHIETTA” AGGHIACCIANTE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo