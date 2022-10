Letta : per il bene suo e del PD gli consiglio di ritornare in Francia, però stavolta in compagnia di un certo Provenzano,Orlando e un inconcludente Boccia. E non dimentichiamo pure gli altri della casta malefica interna, faccio solo un nome DA LEMA e non dimentichiamo la setta esterna al partito, altrimenti il PD non si rigenerera’ mai.

Come sempre, Enrico Letta ancora una volta ha espresso il suo rancore contro il leader di Italia Viva, che secondo molti deriva dal cambio della guardia a Palazzo Chigi del 2014, che ha portato al governo Matteo Renzii. A Enrico Letta ha risposto

Francesco Bonifazi, deputato Italia viva: “Dice Letta che #Renzi non ne azzecca una da anni. Ricapitolando: 2019 blocca Salvini al Papeete, 2020 crisi di governo, 2021 Draghi al posto di Conte, 2022 Letta lo vuole azzerare e lui fa l’8% contro le previsioni. Unico neo: ha fatto eleggere Letta a Siena alle suppletive, nessuno è perfetto”. Una stilettata pungente contro il leader del Pd che Bonifazi ha concluso con l’hashtag tanto a Enrico Letta, che gli si è ritorto contro in campagna elettorale, #occhiditigre. Mentre la sinistra litiga tra sé, il centrodestra porta avanti i suoi piani per la formazione del governo. #RenewEurope

Letta ha ormai una ossessione, non ce la fa, è più forte di lui. Deve farsi curare poveretto, ma da uno veramente bravo!

Anche lui soffre della sindrome del beneficiato rancoroso. Se Renzi non l’avesse sostenuto a Siena quando mai sarebbe entrato in Parlamento? E poi parlare male di Renzi è ormai uno sport nazionale. Come non ce la fanno a stare senza il calcio, non ce la fanno a stare senza insultare Renzi. E sono noiosi, monotoni, dicono sempre le stesse cose. Ma non si annoiano di se stessi? Siamo arrivati all’estremo del ridicolo, ma anche basta, non siete divertenti! Fatevi curare tutti!!! Occhi di tigre è veramente imbarazzante è la negazione di come si fa politica un poveraccio insignificante,lo vedo bene ha fare il prete,la Meloni si è trovata a vincere con una facilità incredibile avendo di fronte un incapace detto occhi di tigre che ha fatto la campagna per farla vincere.Letta, adesso andrà con il cappello in mano a chiedere a conte, l’altro diciamo politico insignificante, di riunirsi per cercare di chiedere alla meloni qualche poltrona, naturalmente, facendo fuori RENZI e il terzo polo, poveracci.Letta è meglio che fai le valigie, ha fatto già troppi danni gli italiani vogliono uno che governi che riformi che abbia idee per uscire da questo pantano pidipta e non uno che rimugina.

