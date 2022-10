Enews 836 DI MATTEO RENZI. Fingono di litigare ma sono già d’accordo

“Se Fontana e La Russa sono alla guida delle due Camere devono dire grazie alla strategia suicida di Enrico Letta, non a noi. Fontana: io sono quello che ha firmato la legge sulle unioni civili, quello che ha firmato la sua nomina a ministro è un altro, si chiama Giuseppe Conte”

1. Situazione di litigio nella maggioranza parlamentare. Per me è tutta una manfrina. Fingono di litigare ma sono già d’accordo. Sanno che non possono rompere e non romperanno. La settimana prossima avremo un governo e a quel punto vedremo se saranno capaci di affrontare le tante sfide della realtà.

2. A chi in queste ore ci dà la colpa di tutto suggerisco la lettura di questa intervista su La Stampa. Graditi i vostri commenti. Se Fontana e La Russa sono alla guida delle due Camere devono dire grazie alla strategia suicida di Enrico Letta, non a noi. Fontana: io sono quello che ha firmato la legge sulle unioni civili, quello che ha firmato la sua nomina a ministro è un altro, si chiama Giuseppe Conte. La Russa: dire che sono stati tre senatori renziani a far votare La Russa significa andate contro la logica e perdi la matematica. Leggete l’intervista e fatemi sapere

3. Quelli che si stanno accordando con la maggioranza sono gli stessi che accusano noi di volere le poltrone. Io dico solo che gli accordi istituzionali devono garantire tutte le minoranze. Se Pd e Cinque Stelle ci tenessero fuori sarebbe un atto di gravità inaudita, atto che dovremmo immediatamente porre alla attenzione del Presidente della Repubblica.

4. Sulle commissioni: io spero solo che la commissione parlamentare sul Covid si faccia. E a quel punto ne vedremo delle… brutte

1. Dicono che io stia litigando col sindaco di Firenze Nardella. No, non ho voglia né bisogno di litigare col sindaco io. Magari Dario pensa che litigando con me sia più facile fare carriera nel Pd e visti i precedenti ci sta. Ma io vorrei soltanto che il comune di Firenze fosse più attento alla sicurezza stradale e meno desideroso di diventare un multificio. Pensate che è aumentato il numero di multe di oltre il 600%. Una follia! Per questo abbiamo fatto partire questa petizione popolare che vi prego di firmare – se la condividete. Tra le altre cose: i soldi delle multe non devono andare in spesa corrente ma in spesa per investimenti sulle strade

2. Occhio al congresso del partito comunista cinese e alla relazione di Xi Jimoing. Ne parliamo prestissimo ma la situazione internazionale richiede che i leader di tutto il mondo recuperino un foro di discussione serio. Perché le tensioni geopolitiche sono sempre una potenziale minaccia alla pace e al benessere

3. Insieme a Calenda, Gozi e Danti abbiamo accolto gli amici del PDE a Roma. Qui il mio intervento per gli aficionados

E ho parlato anche coi giovani delle scuole fiorentine in diretta su SkyTg24: qui il link.

PS: I carabinieri di Napoli hanno scovato 662 “furbetti” del reddito di cittadinanza. In un anno e mezzo hanno truffato allo Stato quasi 15 milioni di euro, vale a dire 26.488,69 euro al giorno, 1.103,69 euro l’ora. Continuo a ripeterlo: il reddito grillino è uno scandalo senza fine sulla pelle di chi con il proprio lavoro paga le tasse. Curioso di vedere se la Meloni lo abolirà già da questa legge di bilancio o se cederà anche lei. Qui trovate qualche numero.

