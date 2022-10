Periferie umane e materiali, reddito di cittadinanza. Nessuno accenda la miccia

Dopo gli attacchi elettorali, il gioco dei populismi tenga conto che ci sono milioni di italiani poveri e che il caro-energia aumenterà le diseguaglianze. Le scelte divisive non aiutano mai e non dovrebbero essere fatte da chi ha responsabilità istituzionali.

Nel gioco dei populismi e della politica delle parole oramai il termine periferie è tra quelli centrali. Periferia come elemento di aggregazione delle rabbie di tutti coloro che non si sentono al centro dell’attenzione. Un luogo, che in realtà non esiste, ma che sentiamo vicino. Alle volte è un quartiere, una strada, ma non solo. Periferia può essere anche una Rsa chiusa, una famiglia senza titolo di soggiorno, un bambino che non può chiedere aiuto e mille altre situazioni di isolamento o di abbandono.

Sono andati via quelli che c’erano, sono arrivati o stanno arrivando quelli che ci saranno. È la politica, bellezza, è la democrazia! Siamo all’inizio di una nuova legislatura e noi assistenti sociali che potremmo declinare tante periferie, tante storie di indifferenza di mancato ascolto, di ieri e di oggi, siamo qui a mettere in guardia dalla costruzione di altri muri e nuove periferie. Perché la politica può scegliere se crearne di diversi o abbatterne di vecchi.

Ne parleremo a Bari nella nostra terza conferenza nazionale, venerdì, ma poi, ogni giorno, con chi siederà dove si decide, collaboreremo, vigileremo.

Perché gli interlocutori cambiano, ma la realtà non muta con il mutare delle maggioranze e non cambiano quelle periferie umane che hanno lo sguardo di un bambino abbandonato o dimenticato, di un anziano solo, di una donna violata. O quelle apparentemente più distanti che molti vedono soltanto sui media. Quelle delle guerre, della fame, della crisi climatica che costringono su un gommone donne, bambini, uomini che, forse, non arriveranno mai in un altrove migliore. Noi queste periferie le bazzichiamo ogni giorno, ci entrano in ufficio, ci chiedono aiuto.

Dunque, eccoci a rimboccarci le maniche e, proseguendo quotidianamente nell’impegno professionale, a riprendere le fila del dialogo con i ministri che verranno e con i parlamentari che voteranno le leggi, perché non si facciano passi indietro nell’assicurare diritti sociali a tutte e tutti.

Dovunque vivano, da dovunque arrivino, qualunque sia la loro scelta di vita.

Si sono costruiti, negli anni, veri e propri ghetti dove manca tutto e dove il degrado e la mancanza di luoghi di aggregazione, hanno fatto spazio a violenza e abbandono. Sono le periferie materiali, quelle che chi vive nelle grandi città conosce perché ci abita o perché come chiunque altro, ne sente parlare quando la cronaca nera se ne occupa.

In nome del rigore e del risparmio si è tagliato sulla salute e sui servizi sociali. C’è voluta la pandemia per far riscoprire la necessità di un Welfare che funzioni, un benessere che non è soltanto salute, ma quell’insieme di azioni e persone che non ti lasciano solo.

Una periferia la costruisci quando fai una scelta scellerata o, per accontentare un amico, da amministratore, realizzi un palazzone invivibile o quando non ti occupi delle donne, degli uomini o dei bambini che vivono lì o dietro la porta di casa nostra.

Abbiamo deciso di parlare delle periferie umane e materiali con chi le studia e con chi può contribuire ad allargarle o a ridurle. Dopo gli attacchi elettorali al Reddito di Cittadinanza, il gioco dei populismi o della politica delle parole tenga conto che, come ripetuto nell’ultimo rapporto Caritas, ci sono 5,6 milioni di italiani poveri e che il caro-energia aumenterà le diseguaglianze. Le scelte divisive non aiutano mai e non dovrebbero essere fatte da chi ha responsabilità istituzionali. Nessuno accenda la miccia. L’esplosione del conflitto sociale colpirebbe tutti, nessuno escluso.

Periferie umane e materiali, reddito di cittadinanza.

