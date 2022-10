RICONOSCIUTO L’ONORE, MAI PERSO, DEI RENZI.Udite…udite….oggi la notizia è stata data dal TG.1…miracolo, finalmente qualcuno che rende onore ai Renzi

Visto che i media riporteranno giusto qualche trafiletto in penultima pagina e qualche testata neanche quello, riportiamo sulle nostre bacheche la bella notizia affinché i tanti cittadini “sotto ipnosi” possano essere informati. Viva la giustizia e abbasso il giustizialismo

RICONOSCIUTO L’ONORE, MAI PERSO, DEI RENZI

Dopo anni di infami processi mediatici con condanne emesse dai giornali Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, sono stati assolti in Appello dal tribunale di Firenze dall’accusa di avere prodotto fatture false “perché il fatto non costituisce reato. Innocenti!

Furono arrestati e sbattuti in prima pagina, innocenti!

Le accuse della Procura fiorentina, assai discussa, date in pasto all’opinione pubblica come sentenze, innocenti!

Leggemmo perfino disquisizioni sulle loro facce. Quegli sguardi, quella barba lasciavano presagire nulla di buono, innocenti!

Sono state inflitte sofferenze enormi ad una famiglia “colpevole” solo di essere quella di Matteo Renzi, innocenti!

Per anni siamo stati martellati da calunnie e fake news che hanno disonorato non solo il mondo dell’informazione, ma anche quello dell’intrattenimento, dove era diventato come doveroso da parte di un qualsiasi conduttore o di un comico fare una battuta acida e cattiva contro Renzi per far scattare l’applauso. Infami!

Voglio ringraziare quella famiglia per avere sopportato con dignità e onore questa barbarie.

E abbracciare Matteo che hanno cercato di colpire in ogni modo, anche negli affetti famigliari.

Ora la giustizia chiuderà anche le partite ancora aperte, ma già “evaporate”, che lo riguardano. Poi cosa resterà?

La forza e la resistenza di una persona onesta e il disonore di chi ha sfruttato tutto questo per fini politici e di commercio scandalistico e scandaloso.

Domani troverete, forse, un trafiletto nelle pagine interne di qualche giornale. Forse neanche quello.

Udite…udite….oggi la notizia è stata data dal TG.1…miracolo, finalmente qualcuno che rende onore ai Renzi

