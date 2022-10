POVERO CLAON CON DEMENZA SENILE.

Gli applausi dei parlamentari presenti mi ricordano certe situazioni in cui a tavola i parenti non contraddicono il nonno ormai in fase di conclamata demenza, ma con una ricca eredità ancora da dividere.

Questa è una politica che accantona le idee per privilegiare le amicizie personali di Berlusconi, come facevano un tempo le monarchie.

E così abbiamo un partito, in linea di principio liberale ed occidentale che, per qualche bottiglia di vodka e una lettera “affettuosa”, butta via tutti questi principi e abbraccia l’autoritarismo antioccidentale di Putin. E la corte applaude. Tutto molto deprimente.

È più o meno quello che aveva già detto a Porta a porta, grave ma non una novità. Quello che non capisco è cosa pensi di ottenere; dopo una dichiarazione simile diventa difficile che tajani possa andare alla Farnesina, sta facendo terra bruciata attorno al futuro governo. Spera che Meloni si arrenda e dica “io non ce la faccio, pensateci voi“? Piuttosto ingenuo come piano… Vuole tornare al voto perché si è ringalluzzito per i risultati insperati ottenuti? Ma stavolta col cavolo che Meloni rifà la coalizione. Davvero non capisco cosa voglia…

Il bello di essere in Italia è che uscite del genere fra 15 giorni nessuno se le ricorderà.

Perchè se ci ricordassimo tutto quello ha detto Berlusconi nella sua carriera politica e il sistema Italia non fosse profondamente malato, non solo non sarebbe più in parlamento ma sarebbe direttamente in carcere.

Ma il fatto DRAMMATICO ITALICO è che nessuno se le ricorda perché nessuno le ritiene importanti.

Sparare cazzate a ruota libera sui canali nazionali, vaneggiamenti da bar su come risolvere i problemi del mondo, la situazione internazionale spiegata da mio cuggino, va tutto bene, niente è serio, tanto tutto si risolve prendendo sottobraccio qualcuno, portandolo a donne e raccontandogli una barzelletta. Siamo veramente un popolo a larga maggioranza di mentecatti, io non ho più indignazione da spendere.

Ricordiamoci sempre del conflitto di interessi. Nessuno ne parla più ma quest’uomo è un media tycoon e da 40 anni fa il lavaggio del cervello quotidiano a milioni di italiani. Ok, al netto di tutte le battute e ironie: pensavamo davvero di poterci aspettare altro da questa gente? Sono gli stessi dell’altra volta, gli stessi da 20 anni a questa parte. Solo più vecchi e rincoglioniti. Davvero pensavamo potesse andare meglio?

