ARRIVEREMO.STAVOLTA ARRIVEREMO A FARI ACCESI, MALGRADO VOI.

La frase,”arriveremo a fari accesi”, è l’inverso della frase che Matteo Renzi pronunciò forse all’ultima Leopolda, “arriveremo a fari spenti”, evitando la sorpresa. Ora che “siamo arrivati,tutti quelli che gridavano”siete all’1,7%!!!” stanno reagendo rabbiosamente. Calma e gesso,li sorprenderemo ancora una volta

STAVOLTA ARRIVEREMO A FARI ACCESI, MALGRADO VOI.

Dicono che la storia la scrivono i vincitori. Ma quando i vincitori poi perdono la storia vera viene a galla e si vedono tutte le contraffazioni.

Inutile tornare sul passato, perché ogni giorno che passa ci consegna brani di verità che i “vincitori” di ieri hanno falsificato per anni, fino che non si sono inabissati con la loro realtà virtuale.

Come ha conquistato il potere Renzi? Come lo ha usato? Da cosa è stato sconfitto? Perché, dopo, è tornato alla politica? Perché ha voluto che il M5S andasse al governo col PD? Perché appena ottenuto questo è uscito dal PD per fondare Italia Viva? Perché dopo la scissione è rimasto nella maggioranza di governo? Perché, poi, ha fatto in modo che Conte fosse sostituito da Draghi? Cosa voleva ottenere Renzi e cosa ha ottenuto?

Solo chi non ha voluto sapere o capire continua a farsi e a fare queste domande senza ascoltare le risposte, ampiamente date, per seguitare a raccontarsi bugie consolatorie. Amen.

Per chi non se ne fosse accorto le elezioni hanno cambiato la fase politica. Gli sconfitti, PD e M5S, sembra facciano finta di niente e continuano a ragionare come se il loro fosse solo un accidente temporaneo, una bizzarria degli elettori che lo spirito dei tempi, caotico di suo, ha fatto momentaneamente impazzire.

Non sembra abbiano imparato la lezione, che dice che entrambi hanno impersonato il ruolo di un establishment impegnato soprattutto a manovrare per il mantenimento del potere. Senza dare nulla in cambio che non siano stati forzati a dare da un paio di mosse politiche azzeccate di Renzi o dalla demagogia spendacciona di Conte.

Hanno lavorato per otto anni con l’unico obbiettivo di cancellare Renzi, per ridurlo al silenzio, per farlo apparire un mostro da evitare e condannare, per oscurarne l’iniziativa politica, per fare sì che non fosse più in Parlamento e non avesse più voce in capitolo.

“E’ il simbolo di una brutta stagione che fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle” disse Zingaretti neo segretario del PD coi grilli nella testa.

In realtà la stagione finita era quella del PD, e oggi Renzi è più saldo di prima davanti a loro. E questo li spaventa, perché essere davanti a loro significa avere un progetto riformista, liberaldemocratico, per il Paese, che ha bisogno solo di essere eseguito per andare ancora più avanti.

I due partiti del Terzo Polo hanno ora gruppi parlamentari unici, eletti su un programma comune, aderiscono entrambi al Partito Democratico Europeo che, insieme ai partiti liberaldemocratici presenti in tutta Europa, dà vita al terzo gruppo più numeroso del Parlamento Europeo: Renew Europe.

Si sta lavorando, assieme al Partito Democratico Usa, a quello Giapponese e al Partito del Congresso Indiano, alla costituzione dell’Internazionale Liberaldemocratica che raccoglierà altre importanti adesioni nel mondo.

Siamo pienamente in campo in Italia, In Europa e nel resto del pianeta, come i gravi problemi globali impongono a una forza che voglia governare il futuro.

PD e M5S sono forze vecchie e in declino, non riusciranno a battere una destra divisa tra nazionalsovranismo e adattamento estemporaneo alle opportunità di potere che non ha cultura per gestire.

Per questo PD e M5S fanno di tutto per ostacolare la crescita del Terzo Polo. Inventano litigi inesistenti tra Renzi e Calenda, ne escludono i rappresentanti dagli incarichi istituzionali di garanzia, che sono sempre spettati a tutte le opposizioni, con argomenti falsi e truffaldini.

Come quello sull’opposizione unitaria, che non è mai esistita in Parlamento, da quando all’opposizione c’erano il Pci e l’Msi, fino a ieri con FdI e i massimalisti di sinistra.

Ora vorrebbero ridurci alle dipendenze di un PD morente e del populismo malsano del M5S. Roba vecchia. Stavolta arriveremo a fari accesi, malgrado voi.

