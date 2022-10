Costruire l’alternativa . Cari Renzi e Calenda, siete sicuri che federare i due partiti sia sufficiente?

L’inadeguatezza della forma federale è stata dimostrata da diverse infelici esperienze politiche. Azione e Italia Viva devono elaborare una nuova visione che vada oltre il perimetro delle due liste.

Nel corso della passata campagna elettorale, si è fatto un gran parlare dell’intenzione da parte di Matteo Renzi e Carlo Calenda di dare vita a un nuovo soggetto politico, sulla base dell’esperienza elettorale comune. L’intento dichiarato era quello di iniziare a metterci mano «a partire dal 26 settembre», giorno successivo alla tornata elettorale.

Certo, bisogna smaltire la sbornia elettorale e, diciamolo, anche un po’ di delusione, ma a oggi non si percepiscono proprio l’entusiasmo e l’energia che dovrebbero accompagnare un progetto di questa portata. A oggi, ci si è limitati a gruppi parlamentari unitari, e ci mancherebbe altro, e a prevedere una federazione dei due partiti, Italia Viva e Azione. Si tratta di una buona idea?

Le federazioni in politica non funzionano per diverse buone ragioni. Vediamole nel dettaglio.

La prima riguarda l’identità. Due identità messe insieme non fanno un’identità più forte fanno un’identità più sfumata.

La seconda riguarda la leadership. Nelle federazioni, essa, inevitabilmente, si esprime ora in mondo blando, orientato al compromesso ora in modo divisivo, fondato sull’adesione a una delle parti.

La terza ragione coinvolge i militanti. La loro appartenenza è verso il proprio partito e non verso la federazione, c’è poco o da fare, è inevitabile, così finiscono per finalizzare le loro energie positive nel loro partito di appartenenza e tenersi la federazione per le polemiche e le scaramucce.

L’ultima riguarda l’apertura ai nuovi contributi. Molti che parteciperebbero volentieri alla generazione di un soggetto davvero nuovo, sono invece restii dal farsi coinvolgere nelle negoziazioni e ripicche tipiche delle federazioni politiche.

Il caso di Più Europa, nata dalla federazione dell’associazione politica Forza Europa di Benedetto della Vedova con i Radicali Italiani di Emma Bonino e il Centro Democratico di Bruno Tabacci, è emblematico: identità appiattita (sui Radicali); leadership ora blanda ora divisiva; gruppo dirigente, parlamentari e base in continuo conflitto interno; difficoltà ad aprirsi al mondo dei non appartenenti.

L’inadeguatezza della forma federale è stata confermata dalla successiva esperienza della federazione fra la stessa Più Europa e Azione, finita, come è noto, a male parole.

Per tutte queste ragioni, l’idea di una federazione fra Azione e Italia Viva sembra non essere esattamente una genialata. La sensazione è che manchi il desiderio di andare oltre se stessi, cosa invece indispensabile per costruire qualcosa di davvero nuovo. Occorre andare ben oltre il perimetro dei due partiti.

Solo grazie a un’ampia energia generativa è possibile elaborare una nuova visione radicalmente alternativa a quella populista di destra e di sinistra. Per questo è necessario un coinvolgimento ampio di persone provenienti da diverse esperienze, da tenere insieme grazie a una formula organizzativa innovativa, diversa da quelle adottate dai due singoli partiti. Occorre anche, diciamolo a chiare lettere, mettere in aperta discussione la leadership.

Sono tanti gli elettori desiderosi di partecipare alla nascita di un nuovo soggetto politico. Molti sono disposti a mettersi in gioco in prima persona. Per questo centinaia di terzopolisti hanno firmato l’appello che mi onoro di ospitare sul mio blog. Renzi e Calenda lo ascolteranno? Avranno il coraggio di sciogliere le loro organizzazioni per dare vita a qualcosa di nuovo e più grande? Saranno così generosi da far andare il Terzo polo oltre loro stessi? L’emancipazione del sistema democratico italiano passa in buona misura dalla risposta a queste domande.

