Con la formazione del Governo a guida Giorgia Meloni oggi finisce da Viceministra al MIMS la mia esperienza di governo. In questi anni ho avuto l’onore e il privilegio di servire il mio Paese da parlamentare della Repubblica, da Sottosegrataria al Lavoro, da Viceministra al Mise, da Ministra delle Politiche Agricole e da Viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili. Sono stati anni di lavoro intenso e senza risparmio, sempre avendo ben chiaro di essere al servizio del Paese, delle Istituzioni, dei cittadini e dell’interesse nazionali. L’ho fatto con umiltà e profondo senso di responsabilità, avendo attenzione sempre per gli ultimi e a chi chiede alla politica serietà e rigore. Porto nel cuore tutte e tutti coloro con cui questi anni ho collaborato per costruire soluzioni e rispondere alle sfide difficili che abbiamo dovuto affrontare. Nei miei ruoli di governo ho incontrato una pubblica amministrazione capace, attenta e pronta ad accettare le sfide. Un patrimonio prezioso che mi auguro che anche questo governo vorrà valorizzare. A tutte e a tutti coloro che ho incontrato e che mi hanno sostenuta nello svolgere appieno le mie funzioni, il profondo grazie di cuore

A Giorgia Meloni e al nuovo Governo gli auguri di buon lavoro.

GRAZIE A TE Teresa Bellanova! hai fatto sempre bene dovunque hai operato! Grazie! Per favore resta sempre a disposizione del tuo paese,l’Italia ha bisogno di persone deltuo livello!

Questa avventura di tre anni non può concludersi senza un pensiero a voi, a tutte le cittadine e ai cittadini incontrati durante il servizio da Ministra per le pari opportunità e la famiglia.

Grazie a tutti coloro che mi hanno rivolto un saluto, dato una parola di incoraggiamento o portato una critica costruttiva. Grazie a tutti coloro che hanno dedicato del tempo ad incontrarmi e a confrontarsi con me sui bisogni del Paese. Un pensiero particolare va a tutte le realtà sociali a servizio delle donne, della tutela dell’infanzia, della dignità e dei diritti di tutte e di tutti. Alle tante realtà dell’impresa, del terzo settore, dell’educazione, che ho avuto l’onore di visitare. Siete la testimonianza che c’è un’energia straordinaria nel tessuto sociale del nostro Paese che aspetta solo di essere liberata e valorizzata. Incontrare voi tutti è sempre stato per me motivo di orgoglio e sprone al mio lavoro nelle istituzioni. La fiducia ricevuta da tutte e tutti voi è ciò che più mi rende onorata di continuare a poter servire il Paese, grata di aver percorso questa strada che continua già da domani.

GRAZIE A TE Elena Bonetti. PER LA TUA COMPETENZA DEMOCRATICA MESSA AL SEVIZIO DEL PAESE. A RIVEDERCI PRESTO.

Le nostre ministre ci salutano! E ancora una volta dimostrano di essere delle grandi donne! Hanno lasciato il governo per mandare a casa CONTE E DARCI DRAGHI, però la cosa più bella è che saranno sempre al sevizio del ITALIA e di Italia Viva con Matteo Renzi e con e noi ITALIANI con la testa.. ultima modifica: da

