Meloni e suoi ministri hanno giurato, governo in carica. NESSUN PREGIUDIZIO! ASPETTIAMOLI SUL DAFARSI POI GIUDICHIAMO.

E’ stata quindi la volta di Antonio Tajani con una semi impercettibile incertezza e Matteo Salvini in modalità adrenalina. Tajani, da neo capo della diplomazia italiana, preferisce andare sul sicuro e legge, anche se rischia di sfuggirgli un avverbio, prontamente recuperato. Anche il titolare delle Infrastrutture, Matteo Salvini guarda il testo, almeno all’inizio, ma è al momento della firma che ‘sbanda’: lascia la penna dorata quirinalizia, che rotola per un po’ in direzione Mattarella, per inforcare gli occhiali e, recuperata la penna, posizionare la firma nello spazio dedicato. Quindi, stretta di mano con il Capo dello Stato, e, con entrambe le mani, con Giorgia Meloni.

La cerimonia è terminata intorno alle 10.30 ed è stata seguita dalla tradizionale foto di rito con Mattarella. Lo scatto nel Salone delle Feste, dopo che il rispetto delle norme legate all’emergenza Covid aveva costretto ad un trasloco nel Salone dei Corazzieri in occasione del giuramento del Governo di Mario Draghi. Il Capo dello Stato, la premier, Giorgia Meloni, i ministri e i loro familiari si sono quindi trasferiti per il brindisi nel Salone degli Specchi.