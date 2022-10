Ecco come cambieranno i costi delle bollette dopo il Consiglio europeo

ORA TOCCA AL GOVERNO MRLONIANO. E NON SOLO PER LE BOLETTETE. IO MI STO TOCCANDO.

Dieci anni or sono la Germania era paladina dell’austerità, oggi dimostra che nella casa europea c’è chi può gettare miliardi per sostenere famiglie e aziende e chi no

La Germania ha fatto «boom». Anzi, per dirla con Olaf Scholz, ha fatto «doppio boom». Ma i 200 miliardi di euro messi da parte dal governo federale per proteggere le imprese e i consumatori tedeschi dagli effetti devastanti del caro energia, hanno sollevato legittime ondate di critiche negli altri Paesi dell’Unione europea. Le dimensioni dello scudo e i tempi dell’annuncio, fatto il giorno precedente un incontro dei ministri dell’Energia dedicato proprio a cercare un approccio comune per fronteggiare l’esplosione dei prezzi del gas, lasciano di sasso i dirigenti europei e soprattutto riaprono ferite antiche. «Di fronte ai pericoli comuni della nostra epoca, non possiamo dividerci in base ai margini di manovra dei nostri bilanci, c’è bisogno di solidarietà », ha ammonito il presidente del Consiglio Mario Draghi.

«Una tempistica ai limiti della volgarità», definisce quella dei tedeschi un diplomatico europeo. Tanto più che a gettare altra benzina sul fuoco è il fin qui persistente rifiuto della Germania a imporre un «price cap» sul gas, adducendo il rischio che questo potrebbe portare a una penuria di metano sui mercati globali, per i tedeschi il vero pericolo da scongiurare.

Quanta differenza fa un decennio. Dieci anni or sono, nel buio della crisi finanziaria, Berlino si fece paladina dell’austerità, predicando lacrime, sangue e bilanci in pareggio ai peccatori dell’Eurozona, la Grecia per prima. Oggi, la coalizione di governo tra socialdemocratici, verdi e liberali si converte alla spesa e predispone un bazooka così potente da mettere a nudo una realtà semplice e drammatica: nella casa europea c’è chi può permettersi di gettare miliardi nell’economia per sostenere famiglie e aziende e chi no.

Ma come dicevano i Beatles, proviamo a vederla dal punto di vista dell’altro, quello tedesco. Perché Berlino lo ha fatto? Non c’è dubbio che sia stata la maldestra politica degli approvvigionamenti della Germania, che ha puntato e fondato il suo successo economico sul gas a basso prezzo fornito dalla Russia, a renderla oggi più esposta di chiunque altro alla crisi innescata dalla guerra in Ucraina e dall’uso del metano come arma da parte di Putin. Ma questo è il passato, che non possiamo cambiare. Oggi la realtà è quella di un Paese che affronta per la prima volta dopo decenni il suo incubo più ancestrale, quello dell’inflazione, trainata dall’impennata dei costi energetici e schizzata in media sopra il 10%. Mentre l’assenza di alternative immediate di approvvigionamento, dopo la tardiva rinuncia al Nord Stream 2 e la chiusura di fatto del Nord Stream 1 da parte del Cremlino, aprono la prospettiva di veri e propri collassi per interi comparti industriali. La pressione della Bdi, la Confindustria tedesca, sul governo perché intervenisse era fortissima. E ancora più allarmanti sono i segnali che emergono sulla tenuta sociale nei Länder, soprattutto in quelli dell’Est, dove sono ricominciate manifestazioni spontanee di protesta e dove AfD, il partito neonazista, torna a salire rapidamente nei sondaggi. Al punto che qualche settimana fa, la ministra degli Esteri, la verde Annalena Baerbock, ha messo in guardia dalla possibilità di «rivolte sociali».

«Nicht ungefährlich», non priva di pericoli, descrive la situazione del Paese l’ex vicecancelliere Joschka Fischer, per giustificare la mossa del governo, che fra l’altro accusa una doppia ipocrisia, visto che i 200 miliardi sono stati previsti su uno strumento speciale, il Fondo di stabilizzazione e investimento creato durante la crisi del Covid, quindi formalmente compatibile con le severe regole di bilancio tedesche.

Ci può essere perfino un effetto economico positivo del «doppio boom» di Olaf Scholz per l’Italia, come ha ben spiegato il nostro Federico Fubini. Non solo o non tanto perché legittima gli stanziamenti anticrisi già decisi dal governo Draghi e quelli che probabilmente verranno, quanto perché il piano del cancelliere punta a tagliare i costi delle bollette e quindi l’inflazione in Germania. Il mercato ne ha già preso atto, i rendimenti sui titoli di Stato italiani hanno iniziato a scendere e questo significa che la Bce potrà alzare i tassi meno del previsto e comunque più lentamente.

Ma nulla toglie al fatto che al fondo c’è un problema di narrazione, che è anche di sostanza. La Germania non può agire da sola nell’Ue, usando pro domo sua l’enorme vantaggio accumulato proprio grazie al mercato unico e ignorando la solidarietà che ne è il fondamento. Così facendo rischia di fornire solo argomenti ai sovranisti: non a caso a sbraitare più forte è stato l’ungherese Viktor Orbán, che ha accusato Berlino di «cannibalismo», ma intanto si è fatto un altro accordo separato con Gazprom. «Il governo federale avrebbe fatto bene ad accompagnare il suo piano con un’iniziativa di solidarietà europea, sul modello di quanto è avvenuto con la crisi pandemica», ammette Joschka Fischer.

Farebbe comunque male il nuovo governo italiano a seguire le orme della (finta) indignazione ungherese. Consultarsi e spingere per soluzioni comuni è una strada senza alternative. Anche perché, come spiega il diplomatico, «la Germania sembra seguire lo stesso schema della pandemia: accetterà la solidarietà quando toccherà con mano che il mercato interno è a rischio di saltare e con esso tutta l’economia tedesca». Purché faccia presto.

Ecco come cambieranno i costi delle bollette dopo il Consiglio europeo

Anche senza aver raggiunto un accordo definitivo e, anzi, rischiando di arrivare a una spaccatura insanabile, il Consiglio europeo ha emanato una serie di misure che dovrebbero arginare il problema dell’impennata dei costi delle bollette per aziende e famiglie. Gli effetti di alcune di esse non si vedranno comunque nell’immediato ma, nel caso in cui sortissero i benefici auspicati, potrebbero risultare di fondamentale importanza nel medio/lungo termine.

La tregua tra gli Stati della Ue ha portato come prima conseguenza la diminuzione del prezzo del gas al Ttf, ovvero il mercato all’ingrosso del combustibile naturale con sede nei Paesi Bassi (-9%). Ecco alcune delle principali misure in rampa di lancio, la maggior parte delle quali proposte da Mario Draghi.

Acquisti comuni

È di matrice italiana, per esempio, la scelta di procedere con acquisti comuni di gas naturale: acquisti che saranno “volontari” e destinati agli stoccaggi del combustibile. I Paesi che aderiranno al patto saranno tenuti a comprare almeno un 15% di gas per rifornire le proprie riserve. Lo scopo della misura è quello di creare delle scorte per formare una forza commerciale in grado di ottenere dai fornitori degli sconti di una certa consistenza: ciò dovrebbe portare a una diminuzione delle spese per l’acquisto di gas e di conseguenza a un taglio generale dei costi energetici. Durante la scorsa estate, invece, ogni singolo Stato membro si era occupato individualmente di portare le scorte fino al 90% della disponibilità, come determinato da Bruxelles. Tale scelta aveva condotto a un’impennata incontrollata dei prezzi fino al tetto di 344 euro a megawattora: per avere un raffronto con la situazione attuale, basti pensare che ieri le contrattazioni si sono arrestate a quota 112 euro.

Tetto dinamico

L’aut-aut dell’ex premier italiano Mario Draghi sulla questione relativa alla scelta di introdurre un tetto al costo del gas aveva invece portato a uno scontro con la Germania. Da qui la necessità di trovare un accordo coi tedeschi, i quali paventavano il timore che il limite del prezzo avrebbe potuto di conseguenza dirottare altrove le esportazioni via nave.

Ecco il perchè della scelta di un “tetto dinamico”: il che significa, in sostanza, abolire l’introduzione di un limite massimo per privilegiare l’adozione di un range entro il quale il costo può oscillare, fissando comunque un valore medio di riferimento. Con l’inquadramento delle oscillazioni si spera, ovviamente, di evitare il rischio di speculazioni.

Un nuovo Ttf

L’indice di riferimento per il costo del gas in Europa gestito dai Paesi Bassi (il cosiddetto Ttf) necessita di urgenti interventi di modifica. Oltre ad avere degli scambi troppo limitati e a non riflettere le reali condizioni di mercato, esso è stretto nella morsa degli investitori finanziari che lo alterano e lo condizionano. Quello che potrebbe divenire il nuovo Ttf dovrà tener conto dei prezzi sui mercati internazionali, sia per quanto concerne il gas che viaggia attraverso le condutture sia per quello che viene trasportato via nave. Allentando al massimo le spire della componente finanziaria dovrebbe essere possibile ridurre ulteriormente i costi.

Altre misure

Il taglio ai consumi, fino al 15%, è un’opzione di cui tenere comunque conto in caso di estrema necessità. Come ulteriore forma di agevolazione, sarà concessa la possibilità di accedere ai fondi di coesione 2014/2020 ancora non utilizzati per un massimo di 40 miliardi di euro.

Sono previste inoltre misure di solidarietà energetica in caso di interruzioni dell’approvvigionamento di gas naturale a livello nazionale, regionale o dell’Unione, anche in assenza di accordi bilaterali tra gli Stati membri della Ue. Per accelerare il passaggio a forme di energia alternativa, infine, si è scelto di velocizzare e semplificare le relative procedure di autorizzazione

