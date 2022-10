RICOSTRUIRE RIFORMARE. L’opportunità di stare all’opposizione.

Penso che occorrerà rivedere tutta la struttura politica italiana.SOPRATUTTO A SINISTRA

Sembra che la #SORAMELONI sembra più a sinistra della SINISTRAESTREMA TRADIZIONALE.

Basta GENTE , Vivere di ricordi e non cercare nel presente nuove opportunità di crescita o di trasformazione per un percorso finalizzato alle classi sociali che riteniamo di sostenere?

Quando un partito che viene da una storia di “sinistra” riesce ad essere maggioritario soltanto nei centri storici delle grandi città del centro-nord, dove i residenti mediamente vivono realtà non comuni al 90% della popolazione, io direi che ha perso la propria ragione d’essere. Sarò antico di pensiero, ma per me la sinistra è l’onorevole Peppone che NPN difende più i compagni operai della bassa padana, e si e modificato nel ingessato benestante professore universitario dalla “evve” moscia che incentra tutto sulle desinenze femminili o su ddl vari dettati da talebanismo ideologico.

Questa radice del dissenso, di questa Waterloo meritata, c’ e’ un imborghesimento tangibile, troppe volte celato sotto le vesti della solidarieta’. Dal punto di vista culturale c’ e’ stata (e anche continua a esserci) troppa “solidarieta’ fra tessere” Un male che e’ appartenuto anche al sottogoverno degli anni d’ oro. Solo che allora le figure dei grandi Berlinguer svettavano fieri anche contro certe bassezze intellettuali di partito, in un mischiarsi pietoso di purosangue e brocchi. Ora e’ tempo di leader forti ed eroici, capaci di guerreggiare in favore della giustizia sociale, in Italia e nel mondo, invertendo i sistemi dei pochi ricchi, la’ sempre a sopraffare le realta’ amare dei molti poveri. Questa e’ utopia, lo so. Anche il sogno, pero’ rimane un diritto: abbracciare il valore di una bandiera, sentirne d’ essa, pur se tra brandelli di lacere trame, l’ identita’ e il valore della storia. Il profumo dell’ uguaglianza fra gli uomini. La fronte alta degli onesti di contro ai miseri, con i loro plasticati olezzi di cashmere e seta.

Simboli e bandiere servono a dividere o identificare. La persona umana è da preferire perche è facilmente individuabile (onesto) e semplice da sollevare. Ieri leggevo che a Milano parte della giunta e del consiglio comunale si oppongono al nuovo stadio, che avrebbe un impatto economico notevole, perché la demolizione del vecchio “inquina”. Non si può sentire. Così anche le giuste lotte ambientali diventano solo chiusura alla modernità e allo sviluppo. Solo un esempio ma illuminante. OK!Che la sinistra per nascondere le sue carenze ideali e programmatiche ha avuto sempre bisogno di un nemico da abbattere e non di un avversario con cui confrontarsi. Che la sua politica economica è stata quella di favorire le lobby economiche di banche e banchieri, diventanto anche loro padroni di banche , favorendo le multinazioli economiche mondiali infischiandosene dal difendere l’economia nazionale. Non ha più il consenso delle categorie meno ambienti (ormai la sinistra è in mano ai 5 stelle o forse i 5 stelle sono in mano alla sinistra ). Il PD non è più né carne né pesce, è una formazione legata da interessi piccoli o grandi che siano, nulla di ideale se non il potere per il potere. È tagliata fuori alla sua destra dal duo Calenda&Renzi ed a sinistra dai 5 stelle. Dove potrà andare? Forse solo a casa , e parlano di cambiare ancora nome a questo partito, come se cambiando nome cambiasse qualcosa.

Quando la sinistra si riprenderà la dignità di far politica per la gente e soprattutto tra la gente, e si riposizionerà come movimento o partito di establishment, di rappresentanza democratica e idea, e non di poltrone a tutti i costi o al Governo a tutti i costi sarà un bene per la democrazia e l’alternanza. Ad oggi molti votano Pd solo per affetto al ricordo di un passato non più troppo recente, più che alle proposte e al programma di cui nessuno ne ha sentito far cenno. Molti tanti miei conoscenti erano divisi tra la posizione moderata del PD, ma sposavano molte delle argomentazioni del centro destra. Reddito, sicurezza, conservazione dell’identità culturale ed autonomia decisionale per l’interesse nazionale, per dirne solo alcuni. Alla fine il popolo ha ragione e la sua espressione dovrebbe far riflettere tutti. A dire il vero anche la non espressione che da anni siamo costretti a testimoniare.

PER TUTTO QUESTO. Per il PD, l’esito elettorale è stato devastante. Non soltanto perché ha perso (in democrazia ci sta), ma perché ha perso male. È caduto il velo della presunta superiorità a prescindere dal proprio essere e dalla propria proposta. Non ci sono scuse al riguardo. Ora si apre una stagione nuova.

La destra al governo con le sue parole d’ordine nuovo, con una storia e un orizzonte diverso, impone oggettivamente di ripensare, RICOSTRUIRE, un fronte alternativo con altrettante parole nuove e chiare fortemente comprensibili. Quel che non si è visto in giro (nessuna fascinazione), dalle parte opposta, dal PD.

Un paradosso (mica tanto): perché non cogliere questo stare all’opposizione come un’opportunità per un ripensamento ricostruttivo generale e radicale?

È la prima volta che accade nella storia repubblicana che questa destra va al governo (sono i frutti buoni della solidità della Costituzione repubblicana). Ciò dimostra che hanno saputo intercettare di più e meglio il malessere che serpeggia diffusamente nel corpo vivo della società. Se adesso saprà dare risposta alle attese è tutt’altra cosa. Sarà giudicata alla prova del governo.

Ma il PD? Complice anche una pessima legge elettorale che ha tolto il diritto di scegliere i propri candidati dalle mani dei cittadini, basta vedere la mappa dell’Italia per avere un’idea chiara dello scenario che si è aperto.

Per questo ora il PD ha davanti a sé un bivio: o recriminare e ripiegarsi (come è stato ad ogni esito elettorale) o attrezzarsi per attraversare il suo deserto (nel deserto valgono poche cose, le essenziali, oltre la stella polare, che nell’emisfero australe è la croce del sud, per seguire la rotta). Cinque anni di opposizione seria possono essere davvero salutari a patto che si vada alla radice delle questioni e si sappia guardare in alto e lontano, senza sentirsi orfani del potere della responsabilità nazionale ad ogni costo che fin qui lo ha contraddistinto ma non premiato dal 2008 ad oggi.

Alla radice: ovvero alla natura delle questioni sociali ed economiche del Paese, del Sud e del Nord, provando a formulare la risposta di un moderno partito della sinistra democratica riformista europea.

Per esempio: chi ha detto che in tema di energia, il nucleare è retaggio di destra mentre le fonti alternative sono di sinistra? Così come i rigassificatori? La tecnologia dovrebbe essere neutra, scevra da opinioni faziose. Piuttosto il vero tema è dare energia a basso costo alle persone, quello è il vero programma rivoluzionario da Prometeo in poi. “La vecchia mucca è sempre mucca: stiamo soltanto imparando a mungerla grazie all’elettronica, domani forse la mungeremo con una tecnologia ancora più sofisticata”.

Sui rifiuti: chi ha detto che i termovalorizzatori sono di destra e il resto sono di sinistra? Le persone vogliono semplicemente poter correttamente conferire mentre lo Stato dovrebbe garantire l’appropriato smaltimento (non come NON avviene in Sicilia).

Sulle infrastrutture: chi ha detto che il ponte o le altre siano di destra e non di sinistra?

Sulla sicurezza dello Stato e dei cittadini? Perché lasciare che il tema sia declinato solo dalla destra con le sue parole d’ordine e non, invece, in chiave moderna ed europea dalla sinistra sotto la più ampia sfera dei diritti di cittadinanza?

E si può continuare ancora a lungo, molto a lungo su questa china. Il punto è sempre lo stesso: la chiara posizione e il coraggio di sostenerla.

Appunto: i temi, il deserto, la rotta. Poi, solo poi, gli alleati e le alleanze. E, ovviamente, una classe dirigente, a tutti i livelli, adeguata per saper affrontare concettualmente questa enorme sfida della destra per la prima volta al governo, cosa che di per sé mette in crisi la natura stessa dell’autosufficienza ideologica nella quale la sinistra ha vissuto fin qui di facili cliché e rendita di parte.

Questa destra (non liberale, ma sociale) al governo imporrà di rivedere molte categorie e costringerà il dibattito verso una salutare fuoruscita dal passato.

Questa destra al governo nell’alveo costituzionale e repubblicano, che vi arriva in parte dalla storia che ha alle spalle, pone oggettivamente molte questioni, a cominciare dal rivedere se stessa con una inevitabile sua necessaria evoluzione (interessante sarà assistere il prossimo 25 aprile alla Festa della Liberazione). Ma allo stesso tempo anche alla sinistra, che sarà costretta a rivedere la sua natura ripensando se stessa.

Ecco perché penso che, nonostante tutti gli errori commessi che puntualmente però ci si rinfaccia un minuto dopo (mai a pensarci un minuto prima quando si fanno le liste, o, ancora prima, quando si governa), si apre oggi una grande opportunità di ripensamento. questo deserto democratico che si è spalancato davanti è salutare. Una cura preziosa. Un tempo utile… Se si sanno utilizzare.

Questo si chiede diffusamente la gente delusa: «Che aspettano a ricostruire?»Dovremmo imparare in fretta che questo compito di ricostruzione altro non è che una sana ‘restaurazione vitale’ dell’orizzonte di fini che richiede, ieri come oggi, una sinistra moderna votata ad essere artefice di cambiamento e di progresso, di diritti civili e doveri sociali, di tutela del lavoro, di produzione e distribuzione di una più diffusa ricchezza, di maggiore mobilità e riscatto sociale, di una più aperta e solidale società, non chiusa dentro confini di ceto, di casta, di notabilati, di zone geografiche e di rendite parassitarie, ma realmente in grado di proporre e realizzare un più equo progresso, secondo il dettato dell’art. 3 della Costituzione, mai realmente e fino in fondo attuato pienamente.

Questo dovrebbe essere il PD, finalmente fuori dall’auto-chiamarsi con il trattino di centrosinistra.

P.S. Nel confrontare due mappe (quella dell’Italia uscita dalle politiche di domenica scorsa con quella diffusamente presente a seguito delle varie tornate amministrative), si nota una forte dissonanza: in quella attuale la predominanza della destra (anche figlia del sistema distorto della legge elettorale); in quella della geografia amministrativa, invece, una diffusa sinistra che amministra (bene) in tanti Comuni e in alcune Regioni. Non riesco a darmi risposta del perché questa seconda mappa non abbia riscontro sul piano nazionale dai gruppi dirigenti. Eppure, a livello locale, da Nord a Sud, c’è diffusamente un’ossatura di sindaci e amministratori locali (inascoltati) davvero impressionante, che gli stessi cittadini apprezzano votandoli in massa.

Ecco, se si vuole essere realmente un partito di sinistra, da lì bisognerebbe ripartire: dai territori, dove vivono le persone in carne e ossa. Quelle che poi votano. A partire dalla composizione delle liste (solo 2 i sindaci presenti in Sicilia, per loro specifica e generosa disponibilità, ma non in posizioni utili. Emblematico, poi, il caso del sindaco di Marzabotto).

P.P.S. Quel che poi è stato l’esito in Sicilia, dove pure si è votato per il Presidente della Regione e il parlamento regionale, merita tutta una pagina a sé. Fin dall’inizio, è stato sotto gli occhi di tutti, è come se nessuno abbia voluto davvero provare a vincere. L’esito finale scontato non è mitigato affatto dall’aver oggi conquistato gli stessi deputati della legislatura precedente. Quando si perdono voti per strada e, soprattutto, non si riesce a innescare la scintilla dell’attrazione fatale per la tua proposta, allora vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. Anche qui, generosamente, bisognerebbe prenderne atto non per innescare una faida interna, ma per RICOSTRUIRE una forza in grado di dire qualcosa di nuovo e di diverso.

RICOSTRUIRE RIFORMARE. L'opportunità di stare all'opposizione.

