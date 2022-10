Da notare…senza retribuzione! Così come Draghi per tutto il suo incarico! Di persone di questo livello ce ne sono poche e noi le abbiamo defenestrate per portare al governo una squadra che di nuovo non ha niente ( sono gli stessi del governo 2008 di Berlusconi) e soprattutto voglio vedere se ce n’è uno che rifiuta il compenso!

POI! Che la Sg Meloni chieda la collaborazione d persone competenti è segno di umiltà , il politico ascolta il popolo e indirizza i provvedimenti.Il tecnico risolve i problemi. Due gesti nobili. Quello di Cingolani che non fa come il Conte delle porte girevoli, ma che si mette a disposizione (gratis!) dell’istituzione. Ok la Meloni incompetente va nella direzione che gli è stata indicata da Draghi, il che significa che lei e il suo governo sono degli emeriti incompetenti. SI. Quello della Meloni che dà segnali di saggezza ed umiltà.

IO DIREI UN GRAZIE A CHE Cingolani non è un politico è un tecnico che è stato chiamato per risolvere i problemi. La Meloni gli ha chiesto di fare il ministro, lui ha rifiutato, ma resterà ancora per sei mesi come consulente, apprezzatelo per questo, cosa doveva dire ?? No non lo faccio la Meloni mi sta sulle scatole?? Per fare dispetti?? Ma è assurdo ciò che state dicendo

L’ex ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani lavorerà come consulente del Governo di Giorgia Meloni. Lo annuncia il suo successore, il ministro Gilberto Pichetto Fratin.

L’invito di Meloni a Cingolani perché rimanesse ministro era stato rifiutato, ma la collaborazione di Cingolani continuerà per tutto l’inverno e non sarà retribuita, “il ruolo è stato concordato con Draghi e con Meloni” e lo porterà a continuare il suo lavoro sul price cap sul gas e sul rigassificatore di Piombino. La mission è “superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare”.

Secondo quanto si apprende infatti l’incarico è fissato fino a fine marzo, per la gestione dell’inverno più complicato per quanto riguarda le forniture di gas e per il negoziato in corso a Bruxelles. Martedì la prossima riunione europea.

Anche in questo si vede la differenza tra i Signori tecnici del governo Draghi, e la.monnezza dei fratelli e cognati d’Italia, in televisione abbiamo tutti visto ( gli italiani onesti) il trattamento fatto nei confronti del presidente del consiglio Draghi nei mesi scorsi dalla Rauti e della Santacche, e dal buffone della lega stretto amici di Salvini, lo stesso giorno Draghi si è dimesso, grazie all’odio che queste MONNEZZE che glii inveirono contro.

COMUNQUE! Gli isterismi non portano da nessuna parte … Se sbaglia critichiamola … Se farà cose giuste saranno nel solco di Draghi e allora sarà lei a doversi guardare dagli stessi che hanno fatto cadere Draghi l’ineffabile Conte e i due complici Salvini e Berlusconi

