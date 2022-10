Il merito è l’unico antidoto a una società classista o a una società appiattita sull’ignoranza. Come realizzare il merito in modo giusto è un dibattito difficile e interessante, rifiutarne il principio è assurdo e antistorico. Questa presa di posizione di Landini è incredibile.

In nessun paese del mondo il segretario del principale sindacato si dichiarerebbe contro il merito come principio. Questa posizione ideologica spiega perché la CGIL è stata spesso negli ultimi anni un freno alla modernizzazione del paese. Spero che CISL e UIL prendano le distanze.

Landini, siamo arrivati nell’anno 2022… un piccolo aggiornamento no?

Non avevo dubbi su chi lo potesse dire.. a lui andrebbe bene il 6 politico. Trovo scontato che tutti possano partire dalla stessa linea di partenza. Ma chi nega questo?

Il problema che dovrebbe porsi Landini è come creare le condizioni per cui le disuguaglianze sociali non creino la condizione per studenti di classe A e di classe B.

Premiare il merito significa anche premiare un ragazzo che, partendo da una posizione di svantaggio dal 4 passa al 5 e poi al 6. Come aiutare questo ragazzo è un compito assai difficile per gli insegnanti, (e non deve essere lasciato tutto sulle spalle degli insegnanti), soprattutto aiutarlo senza dimenticarsi dei livelli alti invece di appiattire tutto sul basso come succede ora nella maggioranza dei casi.

Fatto questo, chi merita di più deve avere di più, una società senza merito serve solo a loro, sindacati, per fare tessere. Partire dallo stesso punto, non arrivare tutti assieme annullando il merito. QUESTO: È anche il motivo principale dell’abbandono dei sindacati da parte dei lavoratori dipendenti. Chi è più bravo deve avere un maggior riconoscimento economico dei fannulloni e di chi si limita al minimo indispensabile. Le persone devono essere motivate ad impegnarsi con riconoscimenti economici significativi. Deve finire il fare carriera solo per anzianità di servizio.

Ma che concetto è mai questo , la parola merito è la identificazione dell’impegno personale nel raggiungere un risultato , con il proprio sacrificio con la determinazione e la costanza coerente con il fine desiderato ; certamente chi ha più mezzi può essere favorito , ma non è detto in assoluto , spesso avviene il contrario , chi non ha mezzi ed è risoluto ha iniziativa , fantasia , carattere , è questo che va premiato , si chiama merito caro Sig. Landini , non siamo tutti uguali a dispetto delle sue convinzioni politiche sociali , in tutti gli ambienti chi ha più doti naturali emergerà rispetto agli altri , proteggere chi ha meno doti non vuol dire impedire di riconoscere la superiorità naturale insita in alcuni individui , l’appiattimento sociale è un assurdo totalitario , la storia , per chi la studia , lo ha ampliamente dimostrato ,perché è proprio grazie al merito che l’ascensore sociale può e deve funzionare, nella carriera professionale ognuno di noi ha incontrato persone di successo grazie al punto di partenza e persone di successo nonostante il punto di partenza.

Il merito è un parametro di giudizio trasversale. Purtroppo, ancora, spesso non utilizzato. È giusto che tutti debbano essere messi nelle stesse condizioni di partenza, ed anche aiutare chi non ce la fa, ma poi è giusto che chi merita si distingua, e non promuovere, nel senso di favorire, secondo classe sociale o famiglia di provenienza o conoscenza o altro.

Il merito è l'unico antidoto a una società classista o a una società appiattita sull'ignoranza.

