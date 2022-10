Le parole Merito e Responsabilità Individuale sono il terrore degli italiani

Infatti questo è un governo che applica il criterio del merito: 11 ministri sono gli stessi del governo Berlusconi che ci portò ad un passo dal default, poi c’è una oscurantista retrograda contro i diritti civili e le conquiste delle donne al Ministero della famiglia, un parente della Meloni…mi fermo o vado avanti con le graduatorie? Dire di esser d’accordo sull’art. 34 è scontato.

E mica esiste solo la condizione economica a scuola che ti fa restare un passo indietro. Vogliamo parlare di alunni e studenti con disabilità o con DSA o con Bisogni Speciali? Andrea Canevaro, pedagogista scomparso recentemente, riguardo il merito sosteneva che c’è chi nasce fortunato e chi nasce sfortunato. Secondo questo presupposto, il rischio è che i principi meritocratici siano interpretati come l’individuazione il più possibile precoce dei fortunati, i meritevoli, che devono ricevere tutte le attenzioni. Mentre gli altri, gli sfortunati, immeritevoli, non devono far perdere tempo, energie e soldi. Per costoro è, non solo inutile, ma dannoso ogni sperpero come gli insegnanti di sostegno, la didattica che tenga conto dei bisogni speciali di alcuni. Insomma , è rischioso parlare di merito come carta di credito ricevuta dalla fortuna e che permette di rendere possibile, sia pure grazie al sacrificio, ciò che si desidera

La politica ignora totalmente l’articolo 34 della Costituzione, perché da sempre ai “capaci e meritevoli” ha preferito i “raccomandati e figli di”. Poi riesumano Rosy Bindi, che se ne esce con “La scuola non deve essere selettiva”. Sono il peggio del peggio di questo Paese, per loro l’opposizione è anche troppo

Il principio meritocratico è in realtà un meccanismo di promozione che già in parte esiste da sempre. Un’insegnante deve quindi lasciare indietro, il sistema deve abbandonare chi resta indietro? Cosa significa il merito come principio? Chiamiamolo meccanismo premiante che Già esiste. E investiamo sull’istruzione universalista e universale, inclusiva, che abbia come obiettivo formare individui consapevoli, colti e diamo possibilità a tutti di progredire. Il merito è invece un principio nelle procedure selettive, perché non si applicano?

E perche no! Magari il merito non si riferirá semplicemente agli studenti, ma anche ai docenti? Tra l’altro introdurre un merito, come fanno negli Usa per l’accesso all’università, sarebbe molto incentivante proprio per i ragazzi meno abbienti e volenterosi, che grazie ai loro meriti, potrebbero ambire ad entrare alle facoltà più importanti, supportati da borse di studio, mentre alcuni cialtroni danarosi, con scarsi profitti, dovrebbero accontentarsi del Cepu. Sarebbe un’alternativa agli esami attuali per l’accesso a quelle attualmente a numero chiuso. È così amplia l’applicazione del merito che trovo assurde certe riduttive polemiche

