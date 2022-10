“Trasformazione da Msi a Dc”…

È se Calenda c’azzecca? l leader di Azione Carlo Calenda attacca il governo Meloni: “Stiamo già assistendo alla trasformazione da MSI a DC. Sulle promesse elettorali: “vorremmo realizzarle ma la situazione del paese impone responsabilità”. Su UE: “collaborazione proficua e costruttiva. La sinistra cercherà elementi per continuare a parlare di allarme democratico”, scrive su Twitter Calenda. “Il punto rimarrà sempre lo stesso: si riuscirà a implementare qualcosa? Forse riusciremo a capire alla fine che questo continuo conflitto ideologico è solo una strategia di marketing per prendere i voti e mantenerli davanti all’inconsistenza dei risultati. A destra e a sinistra”, aggiunge Stiamo già assistendo alla trasformazione da Msi a Dc. OK! La DC non c’entra. Il paragone non regge e anzi risulta fuorviante. La DC era un partito pluralista dalle cento anime con un grande dibattito interno. Nel MSI-AN-FDI vige invece la regola del pensiero unico. Non è un dettaglio (oltre al fatto che la DC era nata dalla resistenza, ma questo oggi non si deve dire perché i fascisti potrebbero offendersi).

Sulle promesse elettorali ora si offende il popolo ITALIANO quando girate la fittata bruciata dicendo: “Vorremmo realizzarle ma la situazione del paese impone responsabilità”. Su UE: “Collaborazione proficua e costruttiva”. La sinistra cercherà elementi per continuare a parlare di allarme democratico.

Il punto rimarrà sempre lo stesso: si riuscirà a implementare qualcosa? Forse riusciremo a capire alla fine che questo continuo conflitto ideologico è solo una strategia di marketing per prendere i voti e mantenerli davanti all’inconsistenza dei risultati. A destra e a sinistra.

E no, il punto è : ma chi l’ha votata ha capito che fino ad oggi diceva solo scemenze? Blocco navale, ve lo ricordate? E la famosa idea, non prenderemo più ordini dall’Europa? Fa pendant con sovranismo alimentare

INIZIANO A METTERE LE MANI AVANTI DICENDO “Vorremmo realizzarle ma la situazione del Paese impone responsabilità” è un ossimoro politico vergognoso! Cosa significa? Che se fossimo messi meglio potremmo prendere decisioni alla carlona? A caso? Elargire denari senza pensare al futuro? Ogni decisione politica per il Paese impone responsabilità a prescindere dalla situazione in cui il Paese versa! E fino a che gli elettori non lo capiranno saranno sempre vittime di questo sistema che da noi ha sempre premiato chi la spara più grossa invece di chi la spara più concreta. Cambiare modo di votare in Italia è la sfida più dura, crediamoci!

Cara MELONI il suo nuovo Governo dice che vorrebbe fare le riforme promesse ma la situazione del paese impone responsabilità. Ma questa situazione non era anche prima delle elezioni? Perché chiede adesso unità e responsabilità mentre col governo Draghi stava all’opposizione? Perché chiedevano 60-70 miliardi anche fuori bilancio sapendo che non erano disponibili? Perché si mostravano irresponsabili nel contrastare le decisioni prese in tempo di pandemia Covid dal ministro della Salute Speranza, su parere del Comitato scientifico, ed oggi ministro della Salute viene nominato il Prof. Schillaci già componente di quel Comitato? Questa non è Politica della responsabilità ma politica di interesse di partito per aumentare il consenso attraverso la protesta. La mia convinzione che in politica chi veramente crede in principi sani e si comporta con senso di responsabilità per il bene del Paese sarà sempre penalizzato.

PS: Siamo in tanti in attesa di una politica, che non parli solo di sesso i dramma extracomunitari ma di scuola,famiglia,lavoro,infrastrutture fra cio non il ponte sullo stretto ma una Sicilia con strade ,treni ,una Sicilia percorribile .Non parliamo solo di assiatenzialismo ma di dignita’ del lavoro come recita la costituzione.Lasciamo crescere la liberta’ di scelta della scuola portando le paritarie ad essere veramente partarie non solo nelle parole. Parliamo di 194 rileggendola e utilizzandola al suo massimo. Questa e la politica del centro.SI.Il centro manca da troppo tempo.

