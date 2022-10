L’OPPOSIZIONE PIU’ FORTE NON HA AGGETTIVI, MA CONTENUTI.

Il mondo “non di destra” si interroga se il discorso di Meloni sia stato o no un discorso di destra. Certo che lo è stato, c’è poco da sorprendersi per questo.

Ci sono almeno tre punti di netto dissenso con quello che ha detto: l’emigrazione, con le prime avvisaglie del campo libero alle brutalità leghiste; l’indispensabile riforma della salute, che al di là delle parole non si può fare senza usare i soldi del MES Sanitario e questo va detto; la riforma del Patto di Stabilità dell’UE, indispensabile, ma che comporta un cambio delle regole per impedire il veto di piccoli paesi, cito a caso l’Ungheria, ma che Meloni ha sostenuto debba essere fatto “rispettando le regole vigenti”, un artificio dialettico apparentemente rassicurante, ma ambiguo e che non promette nulla di buono.

Dunque nessuna polemica inessenziale, come quelle sulla grammatica, sulla valorizzazione delle donne o sul fascismo, proprie di una simil opposizione stordita, ma opposizione forte e incalzante contro tutte le ambiguità ed omissioni.

Come quelle sulla politica energetica, per dirne solo una.

Quale è la vera Meloni? Quella che votò contro le trivelle o quella che vuole estrarre gas in Italia?

Quella che a maggio era contro il rigassificatore a Piombino, o quella che a ottobre ingaggia Cingolani che ritiene quel rigassificatore un punto strategico per la sicurezza nazionale?

Serve una opposizione programmatica, su temi specifici, che caratterizzino la visione alternativa a questo governo per batterlo davvero.

Oggi, alle 17,30, Matteo Renzi interverrà in Senato per la dichiarazione di voto del Terzo Polo.

Motiverà il voto contrario alla fiducia al governo Meloni e, siatene certi, sarà evidente quale sia l’unica opposizione definita nei contenuti concreti e non retorica e inutile.

L'OPPOSIZIONE PIU' FORTE NON HA AGGETTIVI, MA CONTENUTI. OK! non quella di LETTA E CONTE.

