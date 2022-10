Quando una lattuga dura più di un primo ministro. SARA COSI ANCHE IN ITALIA?

Sicuramente la Truss si consolerà con il vitalizio maturato in questi 45 giorni di fallimenti, di 115mila sterline all’anno. Una cosa che farebbe indignare qualsiasi grillino (e non solo), nella miglior esemplificazione di quella Britaly che descriveva la settimana scorsa l’Economist profeticamente, usando l’Italia come paradigma negativo.

Deve essere stata davvero particolare la riunione di redazione del Daily Star, tabloid britannico, di qualche giorno fa. Immagino un giornalista alzare la mano e dire: “Ho una domanda: avrà una vita più lunga una lattuga o il primo ministro Liz Truss?”.

Forse non è andata proprio così, ma quella domanda – in qualsiasi forma sia stata posta – si è davvero trasformata in un esperimento sociale e anche mediatico. Già, perché circa dieci giorni fa sul sito e le pagine social del Daily Star è comparsa l’inquadratura di una webcam, fissata su una lattuga con una parrucca bionda (ogni giorno peraltro cambiavano gli elementi intorno, sul tavolo). L’insalata era stata acquistata dalla catena di supermercati Tesco per circa 60 centesimi. E così ha avuto inizio il grande esperimento, la competizione su cosa sarebbe durato di più, la “shelf-life” (vita da mensola, espressione inglese molto chiara che indica la durata di un prodotto in un supermercato) di una lattuga o la presidenza di Liz Truss. Indovinate un po’ cosa è successo dopo una settimana? Ha vinto la lattuga.

La cosa è diventata virale, al punto che, nel momento delle dimissioni pubbliche dell’ormai ex primo ministro britannico, si sono collegate sul canale Youtube del Daily Star circa 200mila persone per festeggiare la vittoria della lattuga, la cui “faccia” è stata persino proiettata in notturna clandestinamente sulla facciata del Parlamento britannico, accanto al Big Ben. E oggi, se su Google nel Regno Unito cercate “Liz Truss” uno dei primi suggerimenti è “Liz Truss lettuce”, e viceversa.

Del resto, viviamo nell’epoca dei meme. E la rete, in particolare Twitter, ha deciso di sbizzarrirsi, con giochi di parole sulla lattuga, ma anche con prese in giro sulla più breve durata di un primo ministro britannico nella storia, 44 giorni. Se forse noi avremmo giocato sull’assonanza ministro-minestra, nel Regno Unito si dice che, come il Titanic, la Truss sia finita contro un iceberg, che in inglese è il nome di un tipo di lattuga; oppure è circolato lo slogan “Truss: gone; lettuce: romaine”, che è la traduzione inglese della lattuga romana, scherzando sulle similitudine tra “remain” (rimanere) e il suddetto vegetale. Per non parlare delle prese in giro sul fatto che il mandato della Truss sia durato quasi la metà del tempo del processo che ci è voluto per eleggerla, a seguito delle dimissioni di Boris Johnson. E poi – quasi un “veni, vidi, vici” del nuovo millennio – in molti hanno riportato contenuti, un po’ macabri, del tipo “siamo arrivati, abbiamo ucciso la Regina, siamo andati via”, l’ultima frase detta anche in modo più colorito, per ricordare pure le antiche mai nascoste passioni repubblicane di Liz Truss.

A chiudere il cerchio c’è la beffa finale, quella del libro che racconta la storia di Liz Truss, in uscita a dicembre: si chiamerà “Out of the blue” (espressione che rappresenta qualcuno uscito improvvisamente, dal nulla). E già le prese in giro sul fatto che nel titolo del libro ci sia la parola “fuori” e che quando uscirà lei sarà fuori dall’ufficio del numero 10 di Downing Street stanno arrivando da tutte le parti. Del resto, come aveva detto il leader laburista Keir Starmer durante l’ultimo question time parlamentare di Liz Truss, il giorno prima delle dimissioni: “Stanno scrivendo un libro sulla presidenza del primo ministro. Apparentemente dovrebbe uscire a Natale. È la data di pubblicazione o il titolo?”.

Ma sicuramente la Truss si consolerà con il vitalizio maturato in questi 45 giorni di fallimenti – spetta a tutti gli ex primi ministri – di 115mila sterline all’anno. Una cosa che farebbe indignare qualsiasi grillino (e non solo), nella miglior esemplificazione di quella Britaly che descriveva la settimana scorsa l’Economist profeticamente, usando l’Italia come paradigma negativo. In copertina c’era proprio Liz Truss, rappresentata come una legionaria dell’antica Roma, che impugna a mo’ di lancia una forchetta piena di spaghetti.

Quando una lattuga dura più di un primo ministro. SARA COSI ANCHE IN ITALIA? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo