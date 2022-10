Revisionismo meloniano. Enrico Mattei spiegato a Giorgia Meloni

La premier annuncia un “Piano Mattei” per contrastare i flussi migratori alla radice. Ma ecco che cos’era, nella realtà, la Formula Mattei. E no, l’immigrazione non c’entra niente! Il presidente del Consiglio alla Camera ricorda che tra due giorni è il sessantesimo anniversario della morte di Enrico Mattei e promette un fantomatico “Piano Mattei” per favorire lo sviluppo dei paesi africani e così recidere il ‘problema immigrazione’ alla radice. Ma la Formula Mattei, per la verità, non aveva niente a che fare con l’immigrazione. Fu un innovativo contratto di equa redistribuzione di competenze e profitti tra paesi produttori e consumatori, ideato dal fondatore dell’Eni per scardinare l’oligopolio anglo-americano sul petrolio – le famigerate Sette Sorelle – prendendo il ‘toro’ della decolonizzazione per le corna. Altroché il blocco navale, oggi diplomaticamente re-incorniciato dalla premier come semplice riedizione della missione europea Sophia.

Gli unici ‘scafisti’ di cui si occupava Enrico Mattei erano i marinai-piloti che l’Eni inviò in Egitto, nel 1956, per soccorrere Nasser in piena crisi di Suez. Il presidente egiziano nazionalizzò il canale commerciale costruito dagli anglo-francesi nel secolo precedente. Erano gli anni della rivoluzione panaraba: preso il potere al Cairo, Nasser scacciò la monarchia-fantoccio messa lì dalle potenze coloniali durante il conflitto mondiale. Il nuovo presidente non avrebbe concesso più nulla alle odiate Londra e Parigi. Il primo atto di forza? La nazionalizzazione-espropriazione del canale che spezza in due la penisola del Sinai. Collo di bottiglia strategico per i commerci – e la potenza – di ciò che restava dell’impero britannico. Da Londra, l’ordine è quello di riportare in patria, subito, tutti i funzionari e i tecnici che quel canale fanno funzionare. Così da mettere in ginocchio le autorità egiziane, nuove proprietarie dei quasi duecento chilometri di linea d’acqua, ma sprovviste delle maestranze necessarie per ‘guidare’ nella navigazione i bastimenti commerciali che ogni giorno affollano il canale.

Pilotare navi da centinaia di metri di lunghezza non è per tutti. Lo abbiamo visto anche nel caso EverGreen, la portacontainer che a inizio 2021 si incagliò a Suez ingolfando i traffici globali. Ai tempi, nacque infatti una professione specifica, altamente qualificata: il ‘pilota da canale’. Pochi uomini, esperti navigatori, in grado di pilotare navi larghe in stretti canali come Suez e Panama. Gli inglesi li portarono via tutti. Nasser rischiò grosso: un canale inservibile e il ritorno dell’Egitto alla condizione di Stato di scarso interesse globale. Per fortuna per lui, però, il presidente della neonata Eni, l’italiano Enrico Mattei, era affamato di petrolio. Dopo esser stato escluso, dai giganti petroliferi anglo-americani, dall’affare Iran, il fondatore del Cane a sei zampe iniziò un lungo corteggiamento verso quei paesi, ricchi di materie prime, che avevano deciso di rinnegare l’Occidente. Cioè molti di quelli che nel 1955 diedero vita alla ‘terza posizione’, cioè i non-allineati. L’Egitto di Nasser, petrolio e panarabismo, era il candidato perfetto. Per questo, in piena crisi di Suez, deflagrata presto in guerra globale, un ruolo collaterale ma al tempo stesso centrale lo giocò un ‘piccolo capitano d’impresa’ italiano. Mattei si fece in quattro per andare a pescare in Grecia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania e America Latina decine di piloti da spedire, con il primo elicottero disponibile, a Nasser. Di modo che il canale potesse rimanere aperto anche senza l’apporto inglese.

Nulla a che vedere, insomma, con gli scafisti di cui oggi parlava, riferendosi al tema immigrazione, la premier Meloni a Montecitorio: “Il nostro obiettivo è impedire – ha promesso durante le dichiarazioni programmatiche alla Camera – che sull’immigrazione l’Italia continui a farsi fare la selezione in ingresso dagli scafisti. Dobbiamo rimuovere le cause che portano i migranti ad abbandonare la propria terra”. Ed ecco il riferimento allo storico numero uno dell’Eni: “Il prossimo 27 ottobre ricorrerà il sessantesimo anniversario della morte di Enrico Mattei, un grande italiano capace di stringere accordi di reciproca convenienza con nazioni di tutto il mondo. Ecco – conclude Meloni – credo che l’Italia debba farsi promotrice di un ‘piano Mattei’ per l’Africa, un modello virtuoso di collaborazione e crescita tra Unione Europea e nazioni africane”.

Non è chiaro cosa la leader Fdi intenda per “piano Mattei”. L’idea sembra suggestiva: imitare l’azione di Enrico Mattei come modello ispiratore per azioni che favoriscano lo sviluppo economico dell’Africa, ma declinato come un metodo per fermare i flussi migratori provenienti dai paesi più poveri. Certo, quando il manager marchigiano si inventò la ‘Formula Mattei’ il suo primo pensiero, e neanche l’ultimo probabilmente, non era la questione migratoria. All’epoca i flussi erano inesistenti. La rivoluzione nelle relazioni tra Occidente ed ex colonie introdotta da Mattei, alla quale oggi Meloni faceva riferimento, riguarda piuttosto la nascita di un nuovo modo di sfruttare le risorse energetiche di cui spesso i paesi africani sono importante riserva mondiale. La Formula Mattei fu sintetizzata dal suo stesso ideatore in un doppio numero: 75-25. Il paese produttore ed esportatore, l’Egitto ad esempio, ma anche Marocco, Algeria, Libia, Iraq, Nigeria e via dicendo, tutti i paesi dove il Cane a sei zampe applicò per primo la formula, avrebbe goduto del 75% dei diritti di sfruttamento del pozzo petrolifero. Il resto rimaneva all’Eni. Una suddivisione che rivoluzionava il compromesso precedente, quello imposto a livello globale dalle “Sette Sorelle” un cartello di grandi compagnie energetiche anglo-americane – British Petroleum, Chevron, Texaco e via dicendo – così ribattezzato dallo stesso Mattei per denunciare il loro oligopolio sul mercato petrolifero del tempo.

I contratti da loro stipulati con i paesi produttori prevedevano una distribuzione dei profitti squilibrata dal lato delle Sorelle. E soprattutto escludeva ogni possibilità, per africani, asiatici, arabi, persiani e latinoamericani, di poter accedere al know-how tecnico sullo sfruttamento dei pozzi (individuazione, esplorazione, estrazione, raffinazione e commercializzazione) gelosamente custodito dagli occidentali. Mattei, intenzionato a farsi strada in un mercato dove l’Italia contava zero, sfruttò questa situazione di malcontento, soffiando sul processo di decolonizzazione e promettendo al ‘Terzo Mondo’ accordi rivoluzionari con l’omonima Formula. Più profitti per i produttori e condivisione cinquanta-cinquanta del know-how in mano agli ingegneri di Agip e Snam. L’Italia poteva riscattarsi dopo il fallimento delle velleità imperiali di Mussolini, conquistando un nuovo ‘Posto al Sole’ e queste giovani nazioni potevano finalmente trovare la strada verso un modello di sviluppo ‘sostenibile’ e non più dipendente dai voleri di uomini d’affari e politici occidentali.

D’altronde – e lo si evince dai numerosi discorsi che tenne durante i suoi viaggi – era lo stesso Mattei a incoraggiarle: “Amici mediterranei e mediorientali! Non fatevi ingabbiare nella trappola della povertà, nella gabbia coloniale per cui i popoli hanno sempre bisogno di un attore esterno che indichi la strada. Che costruisca e amministri dall’alto le strutture necessarie”. La Formula Mattei fu proprio il rovesciamento di questo stato di cose: Eni offriva ai paesi africani e mediorientali la possibilità di uscire dalla logica di subordinazione. Ricavandone profitti ed energia per l’Italia, ovviamente. Non era beneficenza. In Nord Africa gli uomini del Cane a sei zampe intervennero eccome. Dall’Egitto al Marocco, affamati di pozzi e pronti a sostenere le istanze indipendentiste contro gli interessi degli stessi alleati dell’Italia. In Algeria, il nome di Enrico Mattei risuona ancora oggi nei nomi di piazze e vie intitolate a lui nelle principali città del paese.

Mattei è nel pantheon degli eroi dell’indipendenza ottenuta contro la Francia nel 1962. Fornì ai ribelli del Fronte di Liberazione algerino appoggio logistico, denaro e c’è chi dice persino armi per combattere l’esercito francese. Charles De Gaulle, irritato e ancora intenzionato a sottomettere Algeri alla sovranità secolare di Parigi, incontrando il presidente dell’Eni lo salutò con uno sdegnato e pungente “Votre Majesté”. Questi furono gli effetti della Formula Mattei, che sembra essere il modello ispiratore dell’omonimo piano a firma Meloni, sessant’anni dopo. Altroché il blocco navale – oggi reincorniciato dalla premier come rivisitazione della missione Ue Sophia – per fermare i migranti nel Mediterraneo.”

PS:L’ignoranza la fa da padrone con questi personaggi mediocri tendenti al basso.

Mala tempora…Vabbè pretendere dalla meloni che conosca la storia ma andiamo adesso non esagerate .All’epoca di Mattei, peraltro, c’era ancora la colonizzazione in molti paesi africani. E, quindi, uno del Rwanda era sotto la colonizzazione belga come uno dell’Angola era sotto colonizzazione portoghese, uno della Rhodesia del Nord sotto la Gran Bretagna e cosi via. Forse la Meloni rivuole il sistema coloniale?

