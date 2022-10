IL SIGNORE SCRIVE! C’ho pensato molto prima di scrivere questo post e stamattina ho deciso di pubblicarlo. Ieri al senato, devo dire la verità non mi è piaciuto il discorso di Renzi. Avere messo in condizione la dx di governo a ridere del PD non mi ha dato una bella impressione. È vero che il PD non gli ha risparmiato nulla in questi anni, proprio nulla; ma fare ridere il CD fatto da persone scandalose è stato come ricevere un colpo al cuore. Caro Matteo, non era il momento di deridere il PD e fare ridere la meloni e Berlusconi con tutta la dx ,quella scandalosa che per decenni ha rovinato questo paese, forse la differenza con il cs sx è che sono troppo furbi nel prendere per il culo la gente e il PD dei pirla, ma non era il momento. Avere delle simpatie per Italia viva non vuol dire accettare tutto.

MA. Era meglio che ci pensavi ancora un poco e non scriverlo questo post…Non è come pensi tu…Premesso che Renzi ha ricevuto valanghe dj fango daj suoi ex e può permettersi molto di più…nel discorso dj ieri ha detto una sacrosanta verità condita dal suo solito ironismo che fa ridere tutti..anche quelli che si sforzano per nascondere il risentimento.

Matteo ha fatto benissimo. Se la destra è al governo è colpa delle politiche e delle scelte della classe dirigente di questo PD. Il mio PD è morto. Ora esiste solo un’accozzaglia di sedicenti politici incompetenti e arroganti che hanno tradito tutti i valori fondanti del 2007. E allora ti chiedo Amico. Questo PD che denigra e deride di Renzi e tutti noi popolo di IV ti piace? Questi “signori” ne hanno fatto di cotte e di crude a Matteo Renzi o hai dimenticato cosa hanno fatto?

COMUNQUE SAPPI CHE Invece a me è piaciuto moltissimo, esempio di un’opposizione seria non basata sugli insulti e sulle offese. Il mio pensiero personale,poi, è che preferisco la Meloni all’accoppiata Conte- D’Alema. Almeno dalla Meloni so cosa aspettarmi da questo PD-5S ci si può aspettare di tutto, soprattutto coltellate meschine, alle spalle ( anche da parte di stampa e Magistratura asservita a questa schifezza di pseudo sinistra). CIAO #ITALIASULSERIO. CON ITALI VIVA. E UN LEADER POLITICO VERO.UNICO IN ITALIA PER PREPARAZIONE E COMPETENZA DAL NOME DI MATTEO RENZI.

C’è gente che sostiene d’essere Renziano di I.V&TERZO POLO. E ci fa sapere con un post che c’ha pensato molto prima di scrivere questo post e stamattina ha deciso di pubblicarlo..Ora mi permetto di esporre il mio punto di vista! ultima modifica: da

